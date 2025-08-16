【後編】50代100人が語る「AI検索と従来型検索(Google等)」のリアルな使い分け実態と信頼性|SEO会社ランクエスト調べ

株式会社eclore

生成AIの普及により、従来型検索エンジンとAI検索サービスが日常の情報収集に使われる場面は急速に増えています。特に50代にとって、GoogleやYahoo!などの従来型検索と、ChatGPTやGoogleのGeminiといったAI検索サービスは、どのように役割分担され、信頼されているのでしょうか。

そこで、SEO対策で検索結果1位(※注)の実績を持つランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、50代男女100名を対象にアンケートを実施。検索手段の選択理由や利用シーン、信頼度、そして項目別の利用傾向について詳細に分析しました。AI(ChatGPTやGemini 等)と従来型検索(GoogleやYahoo! 等)の役割分担や今後の発展に向けた課題を明らかにしていきます。

目次

◆ 調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態

1-1．従来型検索エンジンの利用が圧倒的多数

1-2．AI検索は補助的な位置づけ

1-3．AI検索のみの利用はごく少数

◆ 調査2： 情報の信頼性

2-1．従来型検索への信頼が優勢

2-2．双方を同程度に評価する層も一定数存在

2-3．AI検索への信頼は限定的

◆ 調査3： AI検索の活用場面

3-1．AIチャットサービスを特に利用しない層が過半数

3-2．専門情報や複雑な内容の解説に強み

3-3．その他の利用は限定的

◆ 調査4： 従来型検索の活用場面

4-1．ニュースや天気の情報収集が最多

4-2．幅広い生活・業務情報の取得にも活用

4-3．信頼性確認やその他の利用は限定的

◆ まとめ： 50代の従来型とAI検索のリアルな使い分け事情

・ ニュース・生活情報では従来型が優勢

・ 商品情報や用語確認も従来型が主流

・ 専門情報や文章作成支援はAIが存在感

・ 信頼性確認は従来型に軍配

・ 使い分けの明確化とハイブリッド化の可能性

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▶ 前編はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000240.000140336.html)

(注) 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

4．従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）の活用場面 ※複数回答可

4-1．ニュースや天気の情報収集が最多

4-2．幅広い生活・業務情報の取得にも活用

4-3．信頼性確認やその他の利用は限定的

まとめ：50代の従来型とAI検索のリアルな使い分け事情

・ ニュース・生活情報では従来型が優勢

・ 商品情報や用語確認も従来型が主流

・ 専門情報や文章作成支援はAIが存在感

・ 信頼性確認は従来型に軍配

・ 使い分けの明確化とハイブリッド化の可能性

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 最も多かったのは「最新のニュースや天気」で、全体の52.0％（52人）を占めました。従来型検索エンジンは速報性と網羅性に優れており、日々変化する情報をタイムリーに取得する目的で多く利用されていることがうかがえます。- 特にニュースや天気といった信頼性が重視される情報分野では、長年の利用経験や検索結果の幅広さが選ばれる理由になっていると考えられます。- 次いで多かったのは「用語や意味の確認」が42.0％（42人）、「商品・サービスの口コミ」が32.0％（32人）、「地域の店や施設情報」が31.0％（31人）でした。これらはいずれも日常生活や購買判断に直結する情報であり、従来型検索エンジンが豊富な情報源として活用されていることを示しています。- また、「専門分野や複雑な情報の解説」も27.0％（27人）と一定の利用があり、詳細な情報探索や比較検討の場面でも従来型検索の強みが活かされています。- 「情報源や信憑性の確認」は16.0％（16人）にとどまり、検索結果の裏付け確認よりも情報収集そのものを目的に使う傾向が強いといえます。一方、「アイデアや文章作成支援」（7.0％）や「個人的な相談やアドバイス」（3.0％）といった用途は低く、創造支援やパーソナルな質問にはあまり用いられていません。- 「特に利用しない」と回答した人は20.0％（20人）で、一定数は従来型検索を日常的に使わない層も存在しています。- 「最新のニュースや天気」は従来型検索が52.0％、AI検索は17.0％で大差。「地域の店や施設情報」も従来型31.0％に対しAI検索12.0％にとどまり、速報性・網羅性やローカル情報の厚みで従来型が選ばれています。- 「商品・サービスの口コミ」は従来型32.0％、AI検索10.0％。「用語や意味の確認」でも従来型42.0％、AI検索15.0％と大きな差があり、基礎情報や比較参照は従来型に軍配です。- 「専門分野や複雑な情報の解説」は従来型27.0％、AI検索21.0％で拮抗気味。「アイデアや文章作成支援」はAI検索10.0％が従来型7.0％を上回り、「個人的な相談やアドバイス」もAI検索10.0％＞従来型3.0％で、創作支援やパーソナルな助言でAIの強みが見られます。- 「情報源や信憑性の確認」は従来型16.0％、AI検索4.0％。出典の明示や裏取りが要る場面では従来型が支持されています。- AI検索は「特に利用しない」が58.0％と高く、従来型の20.0％を大きく上回ります。現時点では従来型優位が続く一方で、AIは専門情報の要約・整理、文章生成、個別相談といった領域で着実に役割を拡大。- 総じて、「正確性や出典が要る場面＝従来型」「効率・創造性・個別最適が要る場面＝AI」という使い分けが進みつつあり、今後AIの精度・信頼性が高まれば、両者の得意分野を組み合わせたハイブリッド利用がより自然に定着していくと考えられます。- 50代の検索行動はリスク回避が強く、ニュース・ローカル情報・口コミ・用語確認は従来検索での“裏取り”が基本です。一方AIは、専門情報のかみ砕きや文章のたたき台、匿名性の高い個別相談といった“自分事の効率化”で受容が進みます。- 未使用者が多い要因は操作不安と信頼担保の手間。したがって導線は「従来で全体把握→AIで要約・草案→従来で最終確認」という“安心→効率→納得”の順序が最適です。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年7月29日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 50～59歳の男女100名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/seo-consulting/(https://rank-quest.jp/column/column/seo-consulting/)

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point（1）自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point（2）正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point（3）SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

おすすめ記事

◆【2025年最新】SEOとは？SEO対策の基本から具体的な施策手順や注意点を初心者にもわかりやすくプロが解説 - 徹底的にSEO対策するならランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

◆SEOコンサルティング業者おすすめ12選！選ぶポイントまで徹底解説(https://rank-quest.jp/column/column/seo-consulting/)

ランクエスト 概要

商号 ：株式会社eclore

代表者 ：宮島 隆

所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP ：https://rank-quest.jp/

事業内容：主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業