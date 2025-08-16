ペットホテル＆トリミングサロン「ONE LUKE」2025年10月1日、フィリピン・マカティに初出店

日本ペットホテル協会株式会社

2025年10月1日、日本ペットホテル協会株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明）が運営するペットホテル＆トリミングサロン「ONE LUKE」は、フィリピン・マカティ市に海外初店舗となる「ONE LUKE フィリピン マカティ サルセド店（仮）」をオープンいたします。

ペットホテル＆トリミングサロン ONE LUKE 中村区名駅店

店舗の特徴

ONE LUKEは、ペットを預かる際に「誠実な対応」と「安心できる環境」の整備を重視しています。その上で、「ペットファースト」の運営姿勢を貫くことにより、常にお客様にご満足いただけるサービスを追求しています。

ペットホテルは全店舗で鉄製のケージではなく、すべて「お部屋」仕様を採用。職人によるオーダーメイドで広めの空間を提供し、「少しでも広く、心地よく過ごしてほしい」という願いを形にしています。新店舗「ONE LUKE フィリピン マカティ サルセド店（仮）」でも、日本国内と同様に完全オーダーメイドの個室型ペットホテルを完備。サイズは4種類から選択可能で、ペットの大きさや性格、滞在期間に合わせて最適な環境をご用意します。

トリミングにおいては、ただ「かわいく仕上げる」ことに留まらず、ペットが「心地よく過ごせる状態」であることと、「健康を維持し続けられること」に重きを置き、すべてのサービスに繋がる姿勢を大切にしています。

ONE LUKEの海外展開計画

「ONE LUKE」の海外展開は、2024年のマレーシア・クアラルンプールでの駐在事務所開設に始まり、2025年度（今期）にフィリピンでの1号店開業、2026年までにマレーシア出店を計画。また、中国進出を視野にアジア圏への出店も予定しています。

店舗内外装、ペットホテルの設計、スタッフ教育、トリミング技術、お客様対応など、あらゆる点で「JAPANクオリティー」にこだわり、細部にまで気配りの行き届いたペットホテルサービスを世界へ向けて展開していきます。

ONE LUKE について

日本ペットホテル協会株式会社（本社：名古屋市、代表取締役 鬼頭克明）が 2023 年4 月に創業した ONE LUKE は、わずか2年でオープン準備中を含め 97 店舗 に到達。フランチャイズ加盟応募は 300件超 に上り、全国規模の多店舗展開が注目を集めています。

・創業2年で100店舗目前：月平均4店超の出店ペース

・唯一無二の店舗づくり：自社建築部隊による設計・施工で短納期実現

・業界トップクラスの集客力：独自デジタルマーケティングと提携ネットワークにより開業初月から高稼働

・参入障壁を解消：保健所対応、内装仕様、スタッフ研修をワンパッケージ化

・オープン後も伴走支援：経験豊富なSVによる売上データ管理・改善提案、定期訪問サポート

・安心・安全の運営体制：獣医師・ペットセイバー監修のオペレーション、オンライン医療助言体制

ONE LUKEが最も大切にしているのは、「ペットはかけがえのない家族である」という信念に基づき、ペットと飼い主様双方にとって安心・快適かつ心から喜ばれる体験を提供することです。このような「心地よさ」「安心」「誠実さ」「愛情」「安全性」を重視する姿勢が、ONE LUKEのサービスの根底に流れています。

そのため「ペットを愛してやまない人」を入社基準の最重要ポイントに掲げ、スタッフのペットに対する愛情を重視しています。飼い主様と離れて過ごす不安な時間を、少しでも寂しくないように配慮された運営体制です。

また、すべての店舗で統一された緊急時マニュアルを整備し、近隣動物病院との連携もあります。定期的な勉強会を通じて、ペットに万が一の事態があっても即応できる体制を構築しています。

会社概要

会社名：日本ペットホテル協会株式会社

所在地：〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-9-23 3F

設立：2023年4月

代表取締役：鬼頭克明

事業内容：ペットホテル・トリミングサロン「ONE LUKE」の運営／フランチャイズ本部、動物病院運営、関連ITサービス開発

店舗数：97（2025年4月現在）

URL：https://oneluke.net/