東京ビッグサイトにて460名の経営者が集い、過去最大規模となる3日間の『頂点への道』講座アチーブメントテクノロジーコース特別講座を開催

アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木仁志）は、2025年7月24日(木)から26日(土)の3日間、東京ビッグサイトにて、経営者、事業承継予定者を対象とした『頂点への道(R)』講座アチーブメントテクノロジーコース特別講座を開催。今回は過去最大規模となる460名以上の経営者が全国から集まり、変化の激しい時代を乗り越えるための実学の経営技法をお伝えいたしました。

■東京ビッグサイトで過去最大規模となる460名以上の経営者が集う3日間

経営者の方々を対象に、増収増益を続ける理念経営の極意をお伝えする3日間の公開講座、『頂点への道』講座アチーブメントテクノロジーコース特別講座を開催。当日は、全国から460名以上の経営者が東京ビッグサイトに集結。参加者は自社の経営課題と向き合い、3日間を通して学びを深めました。

「採用・育成」「営業・マーケティング」「商品開発」「財務」「戦略構築」といった経営の根幹となる5つの力をいかにして高めるのか。創業から38年で売上66億円、経常利益21億円の企業体をつくりあげた青木 仁志が、机上の空論ではない、リアリティのある実話を交えながら経営の実学をメッセージいたしました。

■『頂点への道』講座とは

1992年に前身となる『頂点への道』講座スタンダードコースが開講。講座の開講以来、約33年間で新規累計受講人数は68,000名以上、毎年4,000名を超える方にご受講いただいております。参加者の8割以上は口コミ・ご紹介。参加者の97.7%の方が「実際に行動が変化した」という調査結果も出ています。

▼『頂点への道』講座の特長

https://achievement.co.jp/strengths/

▼頂点への道』講座アチーブメントテクノロジーコースに関する、筑波大学アスレチックデパートメントとの共同調査はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000002398.html

■『頂点への道』講座に込められた開発者 青木 仁志の人生背景と信念

『頂点への道』講座の開発者である青木仁志（アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長）は鉄工所の工員として社会人生活をスタート。人脈も自信もないゼロの状態から、一冊の書籍「成功哲学」と出会い、フルコミッションセールスの世界でトップセールスへと登り詰めます。

その後現在の事業のベースとなっている選択理論心理学と出会い、この心理学を土台とした教育に命をかけると、32歳で現在のアチーブメント株式会社を創業。

「どん底から這い上がってきた人生でもこんな自分がよくなれたのだから、どんな人であっても必ず良くなれる」という信念のメッセージを38年間伝え続けてきました。

創業以来、51万名以上の人財育成と9,000名超の経営者教育に従事した実績が評価され、2025年3月、ナポレオン・ヒル財団よりアジア人初となるゴールドメダル（リーダーシップディベロップメント部門）を受賞しました。

■アチーブメント株式会社について

創業から38年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広

げ、企業に限らず多くの組織を支援している。