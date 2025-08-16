【9月2日（火）スタート】秋限定・五感で味わうアフタヌーンティーBOX“Aromatic Autumn”──焼き立てフレンチトーストや出来立てミルクジェラート付き｜ザ ジャクソン ガーデン

株式会社BPアフタヌーンティー“Aromatic Autumn AfternoonTea ” 日本初上陸ブランドのシャンパン付プラン

株式会社BP（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：今野竜太）は、グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン うめきた公園サウスパーク内のレストラン「ザ ジャクソン ガーデン」にて、2025年9月2日（火）から10月31日（金）まで、秋限定のアフタヌーンティーBOX「Aromatic Autumn」を提供いたします。焼き立てフレンチトーストや出来立てミルクジェラートに加え、香ばしいパイ仕立てのモンブランやカシスババロアなど、秋の実りを贅沢に詰め込んだスイーツとセイボリーを取り揃えた、五感で味わう上質なアフタヌーンティーです。深まる秋の香りと彩りに包まれた、都会のオアシス「ザ ジャクソン ガーデン」で、特別なひとときをお楽しみください。

「アフタヌーンティー～Aromatic Autumn～」の特徴

詳細・予約はこちら :https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/osaka/jacksongarden/afternoontea/1 豊かな秋の実りと香りに包まれ、都会のオアシスで過ごす至福のひととき。

秋の香りが包む緑あふれるザ ジャクソン ガーデンで優雅なひとときを。パティスリーパブロフのパティシエ近藤が監修した、秋の恵みを贅沢に詰め込んだアフタヌーンティーBOXが登場します。旬な食材を使用し、香ばしいパイ仕立てのモンブランや、上品な酸味のカシスのババロア、濃厚なダブルチョコムースの4種のスイーツをご用意しました。特製の焼き立てフレンチトーストと出来立てミルクジェラートが、五感を満たす贅沢な味わいを演出します。セイボリーには、トリュフの香り豊かな南瓜の冷製スープや、巨峰とビーツを合わせたサーモンのコンフィ、秋色のベリーソースがアクセントのポークリエットのクロケットなどが彩りを添え、秋の実りを心ゆくまでお楽しみいただけます。ザ ジャクソン ガーデンで、秋の深まりとともに過ごす特別な時間をぜひご堪能ください。

BOX内：スイーツ4種

・ダブルチョコムース

・カシスのババロア

・バニラ香るパンナコッタ ベリーのソース

・モンブラン パイ仕立て



BOX内：セイボリー4種

・南瓜の冷製スープ コンソメジュレとトリュフのムース

・ポークリエットのクロケット 秋色のベリーソース

・サーモンの低温コンフィ 巨峰とビーツ 白ワインクリームソース

・わさびとサワークリームのハムサンド ミモレットチーズ

BOX内スイーツ４種BOX内セイボリー４種コースのはじまり／スペシャリテ：フォアグラマカロンコースの〆／焼き立てフレンチトーストコースの〆／出来立てミルクジェラート2 季節のティーモクテル ― ザ ジャクソン ガーデンのこだわりの一杯

ザ ジャクソン ガーデンでは、上質な茶葉にこだわった紅茶やハーブティーに加え、ソムリエが厳選したシーズナルのティーモクテルをご提供しております。これらはすべてフリーフローでお楽しみいただけ、季節ごとの新しい味わいを自由に堪能できる特別な体験をお届けいたします。



Autumn Sunset：

秋の夕映えをイメージしたモクテル。

霧のように広がる芳醇な香りのアランミリアのシャルドネジュースと、鮮やかなバタフライピーを合わせました。

Darjeeling Kir：

芳醇な香りのダージリンに、濃厚な甘酸っぱさのカシスのシロップを合わせたノンアルコールのキールスタイル。紅茶の優雅な渋みとカシスの深みあるフルーティーさが重なり、まるでワインのような味わいを楽しめるモクテルです。

季節限定モクテル／Autumn Sunset季節限定モクテル／Darjeeling Kir（右側）3 大切な記念日を祝う特別なサービス

ザ ジャクソン ガーデンでは、誕生日や結婚記念日など、大切な記念日を祝うための特別なサービスをご提供しております。特に人気のサービスとして、BOX下段に設置された「HAPPY BIRTHDAY」のネオンサインや、フレンチトーストにチョコペンでメッセージを添えるサービス（事前予約制・無料）がございます。大切な方との祝福のひとときを、より一層特別なものとしてお楽しみいただけます。

◆ネオンサイン：HappyBirthday・congratulations、2種からお選びいただけます。

◆フレンチトーストプレートへの文字入れの文字数は20文字まで対応可能です。

※事前予約制・予約の際にご指定ください。

誕生日のお祝いにぴったりな演出をご用意※事前予約制4 平日限定“3時間滞在“できる、ロングステイプランをご用意！

ゆっくり非日常な時間をお過ごしいただけるよう、平日限定のロングステイプランが登場。

通常2時間のところ、料金は変わらず、“3時間”ゆったりとお過ごしいただけます。

公式サイト :https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/osaka/jacksongarden/afternoontea/アフタヌーンティー～Summer Breeze～概要

■場所：ザ ジャクソン ガーデン THE JACKSON GARDEN

■期間 ：2025年9月2日（火）～10月31日（金）

■予約時間 （事前予約制）： 11：30／12：00／13:00

※予約時間は日程により異なるため最新は公式サイトにてご確認ください。

※平日限定！【3時間】滞在可能なロングステイプランをご用意。

※貸切営業時を除く

■料金 ：2名1組～のご案内

アフタヌーンティー 7,500円(税込)／1名様につき

シャンパン1杯付プラン9,100円(税込)／1名様につき

■予約方法：

ザジャクソンガーデン公式サイト：

https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/osaka/jacksongarden/afternoontea/

■備考：

・仕入れ状況により料理内容や食材が一部変更になる場合があります。

THE JACKSON GARDEN ザ ジャクソン ガーデンとは

自然と都市が調和した新しい施設で、特別なひとときを。

レストラン・ウエディング一棟貸切施設 。

緑豊かなパークビューと洗練されたハイエンドな空間が、ゲストを贅沢に迎え入れる一棟貸切のレストラン・ウエディング施設です。ラウンジ、ガーデン、チャペル、パーティ会場など、施設全体を貸切でお使いいただけるため、自由度の高いおふたりらしい一日を実現します。ここでしか体験できない唯一無二の景観、空間、おもてなしで、ゲストの心を満たします。ウエディングをはじめ、ご宴会やイベントなど、さまざまな用途でご利用いただけます。

レストランではアフタヌーンティーをご用意一棟貸切としてウエディングやご宴会も

■ 施設名称：THE JACKSON GARDEN

https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/osaka/jacksongarden/

■ 所 在 地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5-75

グラングリーン大阪 ショップ&レストラン うめきた公園サウスパークC棟

■ 連 絡 先：050-5004-2222（直通）

■ 席 数：テーブル24席 テラス16席 貸切立食120名（最大）貸切着席80名（最大）

■ 営業時間：11:30～18：00 ※貸切営業時を除く

■ 定休日：月曜日（祝日を除く）

■ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/thejacksongarden/



運営会社概要

■ 会 社 名：株式会社BP

■ 公式サイト：http://www.bridal-produce.co.jp

■ 設 立：1971年12月14日

■ 代 表 者：代表取締役社長 今野 竜太

■ 所 在 地：〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビルディング9階

■ 連 絡 先：TEL.045-661-2801(代) FAX.045-661-2859

■ 事業内容：ウエディング事業、ホテル事業、フード事業、フォト事業、映像事業等