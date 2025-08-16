『ハンス・ジマー＆フレンズ：ダイアモンド・イン・ザ・デザート』鑑賞者から大絶賛の嵐！大好評につき 東京・YEBISU GARDEN CINEMAにて特別上映決定！
世界で大ヒット中のブラッド・ピット主演映画『F1(R)／エフワン』の音楽でも高い評価を得ている映画音楽の巨匠ハンス・ジマーのコンサート映画が公開から大好評をいただいています。鑑賞者の中には、「今年のベスト」という声もあり、「すべての映画好きな人に観てほしい」という感想も届いています。見逃していたという人や、もう一度見たいという人に吉報です。東京・YEBISU GARDEN CINEMAにて、ハンス・ジマーの誕生日9/12の前日まで、1週間の上映が決定しました。9/5(金)～9/11(木)の1週間限定上映になります。
ぜひこの機会に、壮大なコンサートと豪華なゲストによる映画音楽の秘話をお楽しみください。
今後の公開劇場
8/31(日) 山口情報芸術センター（ YCAM爆音映画祭2025 にて一回上映 11:00～13:30）
NEW!! ★ 9/5(金)～9/11(木) YEBISU GARDEN CINEMA
9/6(土),9/7(日) ufotable CINEMA
特別鑑賞料：一般2700円／学生・障がい者2200円
（劇場のスクリーンによってアップチャージ料金がある場合がございます）
誰もが愛する数十年にわたるジマーの数々の映画音楽を、世界中の観客が身近な映画館で親密にかつ唯一無二の体験として楽しむことを可能にした本作の劇場公開では、圧巻のコンサートシーン以外に、豪華ゲストとの対談映像を通して、各楽曲が生まれた背景などより深く音楽を楽しめる工夫がされています。
劇場予告編
本編に登場する豪華トークゲスト出演者たち
ビリー・アイリッシュ、クリストファー・ノーラン、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、フィニアス
ジェリー・ブラッカイマー、ジョニー・マー、ファレル・ウィリアムス
ターニャ・ラポワント、ティモシー・シャラメ、ゼンデイヤ
コンサートシーンでは以下の映画の音楽がお楽しみいただけます
『DUNE/デューン 砂の惑星』
『インセプション』
『ワンダーウーマン』
『マン・オブ・スティール』
『グラディエーター』
『パイレーツ・オブ・カリビアン』
『X-MEN：ダーク・フェニックス』
『ダンケルク』
『インターステラー』
『ライオン・キング』
パフォーマーには、現代のギタリストを代表するガスリー・ゴーヴァンや、映画『グラディエーター』の曲を歌うリサ・ジェラルド、『ライオン・キング』のレボ・モラケも参加しています。
世界屈指の演奏を、大スクリーンでお楽しみ頂けます。
■作品概要
作品名: Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert
カタカナ表記：『ハンス・ジマー＆フレンズ：ダイアモンド・イン・ザ・デザート』）
上映時間: 158分
日本公開情報HP：https://www.culture-ville.jp/hanszimmer
海外オリジナルHP： hanszimmerfilm.com
出演: ハンス・ジマー、ビリー・アイリッシュ、クリストファー・ノーラン、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、ティモシー・シャラメ、ゼンデイヤ
監督:ポール・ダグデール
制作年: 2025年
制作国：アラブ首長国連邦（ドバイ）
プロデューサー：サイモン・フィッシャー、スティーヴン・コフスキー、マイケル・マルト、オマール・サーブ、ジョン・フェザーストーン
エグゼクティブ・プロデューサー：ジェリー・ブラッカイマー、スティーヴン・コフスキー、マイケル・マルト、オマール・サーブ、ポール・ダグデール
制作会社：Jerry Bruckheimer Films、RCI Global、Executive Visions、Si Fi Productions
配給：Trafalgar Releasing（中東地域を除く全地域）、VOX Cinemas（中東地域）
日本配給：カルチャヴィル合同会社
イベント公式ハッシュタグ：#HansZimmerFilm
■ ハンス・ジマーについて
ハンス・ジマーは、あらゆるメディアを通じて500以上のプロジェクトの音楽を手がけており、それらの作品は全世界で累計280億ドル以上の興行収入を記録しています。彼はこれまでに、アカデミー賞(R)を2回、ゴールデングローブ賞(R)を3回、グラミー賞(R)を5回、アメリカン・ミュージック・アワード、そしてトニー賞(R)を受賞しています。
ジマーの代表作には、『DUNE/デューン 砂の惑星 パート1』、『トップガン マーヴェリック』、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』、『グラディエーター』、『シン・レッド・ライン』、『恋愛小説家』、『レインマン』、『ダークナイト』三部作、『インセプション』、『テルマ＆ルイーズ』、『ラスト サムライ』、『それでも夜は明ける』、『ブレードランナー2049』（ベンジャミン・ウォルフィッシュと共作）、『ダンケルク』などがあります。また、デヴィッド・アッテンボローによる『史上最古の惑星（Prehistoric Planet）』や、アカデミー賞(R)受賞作『DUNE/デューン パート1』の続編であるドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE/デューン パート2』の音楽も担当しました。
最近では、スティーヴ・マックイーン監督によるサーシャ・ローナンとハリス・ディキンソン主演の『Blitz』や、ジョセフ・コシンスキー監督による『F1/エフワン』の音楽も担当しています。
受賞歴のある作曲活動にとどまらず、ジマーは非常に成功したツアーアーティストとしても知られています。最近では、ヨーロッパでの2度目のツアーに続き、北米で初の「Hans Zimmer Live」ツアーを終えたばかりです。中東でもパフォーマンスを行っており、ドバイの有名なコカ・コーラ・アリーナで2夜連続公演を実施したほか、F1シンガポール・グランプリでも演奏を行いました。
■ 監督ポール・ダグデールについて
ポール・ダグデールは、グラミー賞に3回ノミネート歴があり、エミー賞、BAFTA賞、全米監督協会（DGA）賞を2回ずつ受賞している世界有数のポップカルチャー系ディレクターです。
革新的なコンサート映画や音楽ドキュメンタリー、グローバル規模のライブイベントの演出を数多く手がけ、批評家からも高く評価されています。
ロンドンのセントラル・セント・マーチンズ芸術学校で学び、音楽と映像への情熱を活かして、世界的アーティストたちのドキュメンタリーやライブ映画の脚本・演出・クリエイティブディレクションを担当してきました。これまで、アデル、ザ・ローリング・ストーンズ、テイラー・スウィフト、ハリー・スタイルズ、コールドプレイ、アリアナ・グランデ、バーナ・ボーイ、エド・シーラン、ザ・プロディジー、RAYE、エルトン・ジョン、レニー・クラヴィッツ、ポール・マッカートニーなど多数のアーティストと働きました。
主な実績としては、コールドプレイのライブ作品が、映画館で生中継されたライブイベントとして史上最大の視聴記録を樹立しています。また、これまでに14本の音楽映画が劇場公開され、アデル関連のプロジェクトはYouTubeでの再生回数が20億回を超える大ヒットを記録しました。
ダグデールは、音楽と映像が交差する分野で、常に革新とクオリティを追求し続けている映像作家です。
■そのほか、公開中の動画
豪華ゲストとの対談シーン
