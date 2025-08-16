八木勇征が表紙巻頭に登場！『別冊+act. （プラスアクト） 41号』 2025年8月21日発売

別冊プラスアクト41号 『アイノカタチ』

株式会社ワニブックス別冊プラスアクト41号 表紙

八木勇征が別冊プラスアクト表紙巻頭特集に登場！

特集テーマは『アイノカタチ』

プラスアクト公式Instagramにて

八木勇征さんコメント動画も近日公開予定！

今号では、恋愛・友情・家族愛にとどまらず、多様な“愛”の形をテーマにインタビューを実施。世代や性別を問わず“愛される人”について、そして自身が考える愛の形などを伺った読み応えたっぷりの特集となっています。

完全独占となるスペシャル撮り下ろしでは、八木さんの魅力を余すところなく捉え、ここでしか見られない表情を収めたカットが満載。インタビューでは、主演を務めた最新映画『隣のステラ』を通じて、俳優として今何を感じ、どんな景色を見ているのかなども語っていただきました。

誌面には間宮祥太朗、渡邊圭祐、白岩瑠姫 (JO1)、窪塚愛流、日向亘、妻夫木聡、齋藤潤、橋本涼×今野大輝×稲葉通陽(B＆ZAI)、RAN (MAZZEL)、大倉考二、青木柚、三浦涼介×藤田玲。今号も豪華ラインナップでお届け。

その他『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』、『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias” 巡』、『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』『B&ZAI LIVE 2025 First Beat』、『大西風雅＆岡崎彪太郎 Summer SpeciaL Concert 2025』、『FANTASTICS LIVE 2025 "RISING BUTTERFLY"』のライブレポートも掲載！

【雑誌概要】

『別冊+act. （プラスアクト）』41号

発売日：2025年8月21日(木)

価格：1,210円（税込）

発行：ワニブックス

プラスアクト公式SNS

X @wani_act(https://x.com/wani_act)

Instagram @waniact(https://www.instagram.com/waniact/)

オフィシャルサイト

https://www.wani.co.jp/act/