世界的HIPHOPアーティスト、ASH ISLAND 待望の初・日本単独ツアー開催発表!!一般チケット応募開始
今、世界中のヒップホップファンを魅了する韓国のラッパー兼シンガーソングライター 、ASH ISLAND（アッシュアイランド）による自身初の日本単独ツアーの開催が発表され、一般チケット応募が開始した。
『ASH ISLAND 2025 World Tour
国内外の大型フェスでも引っ張りだこのASH ISLAND。
彼の世界観をダイレクトに感じられる貴重なライブを、ぜひその目で確かめてほしい。
[公演概要]
ASH ISLAND 2025 World Tour
「私たちが感じる喜び、悲しみ、痛み、そして愛は目に見えないけれど、その感情は声や音、そして動きを通じて、もうひとつの“ボイスメモ”として残されます。」
ASH ISLAND初のワールドツアー〈Voice Memo : Black Rose〉で、ASH ISLANDのありのままの物語に耳を傾けてみてください。
【会場及び日程】
■ 福岡
ZeppFukuoka
2025年 10月 20日(月) 開場 18:00 / 開演 19:00
■ 東京
Zepp Haneda (TOKYO)
2025年 10月 22日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00
【 一般チケット 】
■1F スタンディング(整理番号付き)：\12,000(税込)
■2F 指定席：\13,000(税込)
※ドリンク代別途必須 \600
【 アップグレード 】
■ VVIP アップグレード：\11,000(税込)
１. Gold Zone
２. 最優先入場
３. HI-BYE
４. グループフォト
５. 1:1フォト撮影 (抽選：30名様)
■ VIP アップグレード：\7,000(税込)
１. Gold Zone
２. 優先入場
３. HI-BYE
４. 1:1フォト撮影 (抽選：5名様)
１.Gold ZONEは1F前方エリアとなります。
３.,４.,５.終演後に実施予定です。
1:1フォトは厳正な抽選のうえ当選者を決定し、公演当日までにメールにて別途通知させて頂きます。
当選者の方への当選のご通知をもって発表に代えさせていただきます。
公演概要ページ :
https://www.mahocast.com/ce/c/67
その他チケット販売日程などはコチラにてご確認ください。
【お問い合わせ】
mahocastカスタマーサービス
https://www.mahocast.com/ct/contact
（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）
※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。
主催 : MIDNIGHT RECORDS, MOTIVE PRODUCTION, mahocast(STONE.B)
ASH ISLAND
ASH ISLANDは、独自の感性とトレンディなサウンドで注目を集めるヒップホップアーティスト。
深い感情を込めた歌詞と洗練された音楽スタイルで、多くのリスナーから愛されている。
2018年のデビュー以来、着実な成長と音楽的進化を続け、自分だけのカラーを確立してきた。
IG：https://www.instagram.com/ash.island
YT：https://www.youtube.com/@ASHISLAND_OFFICIAL
X：https://x.com/ashisland_99
TT：https://www.tiktok.com/@ash.island99?lang=ko-KR
mahocast (マホキャスト)
