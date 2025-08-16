ダンス ミュージック&アート インフルエンサーレーベルMETEORA st.へダンスアーティストとして「アナタシア」が所属。目標は日本武道館！10月13日にはKT Zeppにて3マンライブも敢行。

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するインフルエンサーレーベル『METEORA st.（メテオラストリート）』に、6人組踊り手グループ「アナタシア」が所属することをお知らせいたします。

アナタシア

2015年に結成からニコニコ動画、YouTubeを中心に活動している6人組の踊り手グループ「アナタシア」

ブレイクダンスとアクロバットを中心に様々なジャンルを取り入れた踊ってみたに挑戦し続け、踊ってみた動画の総再生回数は１億再生以上を記録している。

ネット活動だけではなくリアルイベントも活発に行なっており2022年8月には、夢のZepp divercityでのワンマンライブを開催、成功を収めている。

アナタシア Official YouTube

https://www.youtube.com/@antsa_official

アナタシア Official X

https://x.com/antsa_official

【メンバー】(加入順)

【芝健】：https://x.com/antsa_www (リーダー、振付・構成担当)

声が大きすぎる為笑い声一つでどこにいるか把握できる。草(ww)を生やすのが得意だが野菜は嫌い。最近財布を無くしました。

【まりん】：https://x.com/antsa_marin23 (社長)

チーム１番の頭脳派。口が悪い。アナタシアの支配者。

【ハネル】：https://x.com/antsa_marin23 (運転手、アクロバット担当)

チーム最年少。みんなが想像してるより少しお馬鹿さん。最近たこ焼きを焼いています。

【まさと】：https://x.com/antsa_masato (振付、立ち踊り担当)

Mr.ストイック。大食い。「今ダイエット中だからなぁ～、うーん、、」と悩みながらお弁当を2個食べていたことがある。

【カナタ】：https://x.com/antsa_kanata (ブレイク担当)

ハーフだと思われがちだが純日本人。5歳の頃洋式トイレの使い方を始めて知る。インド人だと思われているが純日本人である。

【なおや】https://x.com/antsa_naoya (ブレイク、アクロバット担当)

オーディションを勝ち進んでアナタシアに加入。ポケモンカードに操られている。

『METEORA st.』は、“世界で活躍できる”と“様々なジャンルのオタクが集結”をキーワードに、ジャンルを越えて活躍するアーティストたちが集うダンス ミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

・ダンス・音楽・映像など、あらゆるカルチャーの交差点として、さらなる発信を強化してまいります。

今後のアナタシアの活動に、ぜひご注目ください。

■公演概要

公演名：【野郎ズ】 ～9回裏2アウト満塁～

日程：2025年10月13日（月・祝）

会場：KT Zepp Yokohama

時間：開場 16:00 / 開演 17:00

料金：7,000円（税込・ドリンク代別）

野郎ズのチケット情報 - イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/4372100001

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/