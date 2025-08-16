僕が見たかった青空のデビュー2周年を記念したワンマンライブ『アオゾラサマーフェスティバル2025』を「ABEMA PPV」にて20205年8月31日（日）17時より独占生配信決定！

株式会社AbemaTV(C) Ligareaz Management All rights reserved.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アイドルグループ・僕が見たかった青空による『アオゾラサマーフェスティバル2025』を、2025年8月31日（日）17時より「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生配信することを決定いたしました。また、本ライブの視聴チケットを8月16日（土）18時より販売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生配信が決定した『アオゾラサマーフェスティバル2025』は、東京・豊洲PITにて開催される、僕が見たかった青空（通称：僕青）のデビュー2周年を祝うワンマンライブです。本公演は、僕青初の全国ツアー「僕が見たかった青空 全国ツアー2025」初日のアンコールMCにて発表されました。メンバーが歩んできたこれまでの道のりや、ファンへの感謝の気持ちを込めた特別なライブパフォーマンスを予定しており、デビュー2周年の記念にふさわしい、ファン必見の内容となっています。今年最後の夏の思い出として、23名の青空メンバーが魅せるスペシャルライブを、ぜひご期待ください。

また、9月17日（水）には僕青メンバーと一緒に『アオゾラサマーフェスティバル2025』を視聴する同時視聴会【僕青と振り返る！ 「アオゾラサマーフェスティバル2025」】の開催＆生配信（※1）が決定。ライブ本番の興奮をそのままに、ステージ裏の想いや“あのシーン”の裏話など、メンバーの生トークとともに再体験できる、配信チケット購入者限定のスペシャルコンテンツを配信いたします。なお、本配信チケットを2025年9月1日（月）23時59分までに購入し、エントリーいただいた方の中から抽選で80名様ほどに、メンバーも参加するイベント【僕青と振り返る！ 「アオゾラサマーフェスティバル2025」】の現地参加チケットをプレゼント（※2）。当選者限定で1日限りのスペシャルなイベントにご招待します。詳細はチケット販売ページの概要欄をご確認ください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年8月16日（土）18時からチケットの販売（※3）を開始し、3,800円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※4）。

また、本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※5）に新規登録し、本配信の視聴チケットを購入された方限定で、700円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャッシュバックキャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-bokuao-20250831

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）映像は9月17日（水）19時から専用ページにて配信いたします。購入済のペイパービューからご確認ください。

（※2）応募エントリーのフォームはお客様のチケット購入日時より1週間程度でABEMAギフトボックスにお届けいたします。応募締切は2025年9月7日（日）23時59分までとなります。

（※3）2023年5月29日よりチケットの購入方法がABEMAコインから、アプリ内購入とWebブラウザ購入（クレジット決済のみ）に変更になりました。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※4）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※5）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『アオゾラサマーフェスティバル2025』配信概要

(C) Ligareaz Management All rights reserved.

▼出演者

僕が見たかった青空

▼配信日時

2025年8月31日（日）17時00分～ 本編開始 （16時30分～配信開始）

▼見逃し配信期間

2025年9月21日（日）23時59分まで

▼視聴料金

3,800円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円（税込）がかかります。

▼販売期間

2025年8月16日（土）18時00分～2025年9月21日（日）21時00分

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/e43f8481-4423-4f86-acea-fcd6c174323c

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本公演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■配信チケット購入者全員特典！【僕青と振り返る！「アオゾラサマーフェスティバル2025」】配信概要

(C) Ligareaz Management All rights reserved.

配信日時：2025年9月17日（水）19時～ ※生配信

視聴URL：https://abema.tv/live-event/08b8a823-0a22-4047-aa2a-b492a902b681

※『アオゾラサマーフェスティバル2025』の配信チケットを購入された方全員がご視聴いただけます。