【防災は、こわくない！】お菓子みたいに優しく寄り添う『4連 安心トイレ』8/27(水)新発売

写真拡大 (全9枚)

株式会社綿清商店


株式会社綿清商店（堀出工房わたせい／本社：三重県津市）は、わたせいオリジナル防災グッズ『おうちで使う安心トイレ』をベースに、お菓子のような4連パック仕様の新商品『4連 安心トイレ』を開発。



2025年8月27日(水)より販売開始します。



子供たちに“備えは難しくない”を伝え、楽しく防災を考えるきっかけになるアイテムです。



ご家庭での備蓄にはもちろん、保育園や小学校での学びの場でも役立ちます。トイレに吊り下げておくことで、身近に感じながら日常の中で自然に防災意識を育てます。








■ 災害時に家族とつながる工夫



ご家庭の壁に さりげなく掛けてもらうことで、備えをもっと身近に。



パッケージには２つの『電話番号記入欄』を設け、毎日 目にすることで自然と覚えられるようにしました。





いざ、という時に大切な番号を記憶してある。


これ以上強い防災はありません！



災害時や避難先で連絡手段が限られる中でも、大切な人の番号を口にできる安心を届けます。




また、「みっつのやくそく」として



1. あたまをまもろう


2. まどからはなれよう


3. 「くつ」をはこう



ぐらっときた時に大事な動きが書かれています。






もしもの時に家族で集まろう、そんな集合場所を書き込めるスペースも作りました。





子どもたちに親しみやすさを感じてもらいたい。



そんな願いを込めてデザインは造形作家『HUIT（ユイット）』さん（https://www.instagram.com/huit_nori.kiyoca/?hl=ja）の描き下ろしのイラストです。






■頼れる4つの安心



・凝固剤、トイレ袋、処理袋の3点がセットになった1回分個包装


・4袋入りで、必要な分だけ持ち運びも可能


・10年保存対応


・吊り下げ収納で場所を取らない







【商品概要】



・商品名：おうちで使う安心トイレ 個包装４個入り（Kitto Hotto わたせいオリジナル）


・内容：1回分個包装×4袋入り（凝固剤・トイレ袋・処理袋）


・発売開始日：2025年8月27日(水)


・税込参考価格：380円（販売方法により異なります）


・ご購入はオンラインで


▼わたせい公式オンラインショップ「STORES」


https://watasei.stores.jp







【会社概要】



・社名：株式会社綿清商店（堀出工房わたせい）


・本社所在地：〒514-1254 三重県津市森町 2017-7


・代表取締役社長：曽我江里子


・事業内容：衣料品、寝具、雑貨などの小売


・ホームページ：https://watasei-syouten.com





【本件に関するお問い合わせ先】



TEL：059-255-4400(#)（月～金 9:00～17:00）


E-mail：horidashi@za.ztv.ne.jp