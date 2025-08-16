【防災は、こわくない！】お菓子みたいに優しく寄り添う『4連 安心トイレ』8/27(水)新発売
株式会社綿清商店（堀出工房わたせい／本社：三重県津市）は、わたせいオリジナル防災グッズ『おうちで使う安心トイレ』をベースに、お菓子のような4連パック仕様の新商品『4連 安心トイレ』を開発。
2025年8月27日(水)より販売開始します。
子供たちに“備えは難しくない”を伝え、楽しく防災を考えるきっかけになるアイテムです。
ご家庭での備蓄にはもちろん、保育園や小学校での学びの場でも役立ちます。トイレに吊り下げておくことで、身近に感じながら日常の中で自然に防災意識を育てます。
⸻
■ 災害時に家族とつながる工夫
ご家庭の壁に さりげなく掛けてもらうことで、備えをもっと身近に。
パッケージには２つの『電話番号記入欄』を設け、毎日 目にすることで自然と覚えられるようにしました。
いざ、という時に大切な番号を記憶してある。
これ以上強い防災はありません！
災害時や避難先で連絡手段が限られる中でも、大切な人の番号を口にできる安心を届けます。
また、「みっつのやくそく」として
1. あたまをまもろう
2. まどからはなれよう
3. 「くつ」をはこう
ぐらっときた時に大事な動きが書かれています。
もしもの時に家族で集まろう、そんな集合場所を書き込めるスペースも作りました。
子どもたちに親しみやすさを感じてもらいたい。
そんな願いを込めてデザインは造形作家『HUIT（ユイット）』さん（https://www.instagram.com/huit_nori.kiyoca/?hl=ja）の描き下ろしのイラストです。
■頼れる4つの安心
・凝固剤、トイレ袋、処理袋の3点がセットになった1回分個包装
・4袋入りで、必要な分だけ持ち運びも可能
・10年保存対応
・吊り下げ収納で場所を取らない
⸻
【商品概要】
・商品名：おうちで使う安心トイレ 個包装４個入り（Kitto Hotto わたせいオリジナル）
・内容：1回分個包装×4袋入り（凝固剤・トイレ袋・処理袋）
・発売開始日：2025年8月27日(水)
・税込参考価格：380円（販売方法により異なります）
・ご購入はオンラインで
▼わたせい公式オンラインショップ「STORES」
https://watasei.stores.jp
⸻
【会社概要】
・社名：株式会社綿清商店（堀出工房わたせい）
・本社所在地：〒514-1254 三重県津市森町 2017-7
・代表取締役社長：曽我江里子
・事業内容：衣料品、寝具、雑貨などの小売
・ホームページ：https://watasei-syouten.com
【本件に関するお問い合わせ先】
TEL：059-255-4400(#)（月～金 9:00～17:00）
E-mail：horidashi@za.ztv.ne.jp