【防災は、こわくない！】お菓子みたいに優しく寄り添う『4連 安心トイレ』8/27(水)新発売

株式会社綿清商店（堀出工房わたせい／本社：三重県津市）は、わたせいオリジナル防災グッズ『おうちで使う安心トイレ』をベースに、お菓子のような4連パック仕様の新商品『4連 安心トイレ』を開発。

2025年8月27日(水)より販売開始します。

子供たちに“備えは難しくない”を伝え、楽しく防災を考えるきっかけになるアイテムです。

ご家庭での備蓄にはもちろん、保育園や小学校での学びの場でも役立ちます。トイレに吊り下げておくことで、身近に感じながら日常の中で自然に防災意識を育てます。

⸻

■ 災害時に家族とつながる工夫

ご家庭の壁に さりげなく掛けてもらうことで、備えをもっと身近に。

パッケージには２つの『電話番号記入欄』を設け、毎日 目にすることで自然と覚えられるようにしました。

いざ、という時に大切な番号を記憶してある。

これ以上強い防災はありません！

災害時や避難先で連絡手段が限られる中でも、大切な人の番号を口にできる安心を届けます。

また、「みっつのやくそく」として

1. あたまをまもろう

2. まどからはなれよう

3. 「くつ」をはこう

ぐらっときた時に大事な動きが書かれています。

もしもの時に家族で集まろう、そんな集合場所を書き込めるスペースも作りました。

子どもたちに親しみやすさを感じてもらいたい。

そんな願いを込めてデザインは造形作家『HUIT（ユイット）』さん（https://www.instagram.com/huit_nori.kiyoca/?hl=ja）の描き下ろしのイラストです。

■頼れる4つの安心

・凝固剤、トイレ袋、処理袋の3点がセットになった1回分個包装

・4袋入りで、必要な分だけ持ち運びも可能

・10年保存対応

・吊り下げ収納で場所を取らない

⸻

【商品概要】

・商品名：おうちで使う安心トイレ 個包装４個入り（Kitto Hotto わたせいオリジナル）

・内容：1回分個包装×4袋入り（凝固剤・トイレ袋・処理袋）

・発売開始日：2025年8月27日(水)

・税込参考価格：380円（販売方法により異なります）

・ご購入はオンラインで

▼わたせい公式オンラインショップ「STORES」

https://watasei.stores.jp

⸻

【会社概要】

・社名：株式会社綿清商店（堀出工房わたせい）

・本社所在地：〒514-1254 三重県津市森町 2017-7

・代表取締役社長：曽我江里子

・事業内容：衣料品、寝具、雑貨などの小売

・ホームページ：https://watasei-syouten.com

【本件に関するお問い合わせ先】

TEL：059-255-4400(#)（月～金 9:00～17:00）

E-mail：horidashi@za.ztv.ne.jp