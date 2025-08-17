ブルーマン、歌舞伎町BON ODORIに電撃参戦！

東京おとめ太鼓とのコラボで会場が熱狂！

世界的に有名なパフォーマンス集団「ブルーマングループ」が、8月16日に開催された「歌舞伎町BON ODORI」にサプライズ登場！新宿歌舞伎町の夏の風物詩であるこの盆踊りイベントで、ブルーマンが和太鼓パフォーマンスグループ「東京おとめ太鼓」と奇跡のコラボレーションを実現しました。

ブルーマンのユーモアとエネルギーに満ちたパフォーマンスと、東京おとめ太鼓の力強い和太鼓のリズムが融合。会場はかつてない盛り上がりを見せました。参加者たちは、ブルーマンの独特な青い姿と予測不能なアクション、そして東京おとめ太鼓の情熱的なビートに魅了され、歌舞伎町の夜が一層熱く彩られました。 「歌舞伎町BON ODORI」は、新宿歌舞伎町シネシティ広場を舞台に、地域の文化とエンターテインメントが融合するイベントとして知られています。ブルーマンの参加により、今年のイベントはさらに幅広い層にアピールし、忘れられない夏の思い出となりました。 ブルーマングループの新宿公演は、2025年8月31日までシアターミラノ座にて絶賛上演中です。ブルーマンの独創的な世界観を体感できるこの機会をお見逃しなく！

■ブルーマン新宿公演、シアターミラノ座で連日大盛況！

ブルーマングループの新宿公演が、シアターミラノ座にて開催中です。子どもからシニアまで幅広い世代のお客様が連日来場し、ブルーマンの独創的でエネルギッシュなパフォーマンスを心ゆくまでお楽しみいただいています。





■ブルーマングループ2025新宿公演 公演概要

日程：2025年8月6日（水）～8月31日（日）

会場：THEATER MILANO-Za（東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号 東急歌舞伎町タワー6階）

チケットのお求めは公式サイトまで：https://www.blueman.jp

■ブルーマングループとは





1991年、ニューヨークの小さな劇場で初演を迎えた「ブルーマングループ」。ロック、アート、コメディを融合した、誰も見たことのない画期的なライブパフォーマンスは、ボストン、シカゴ、ラスベガスなど全米にとどまらず、世界中で上演され、5,000万人以上を魅了。日本では2007年に初上陸し、六本木でのロングラン公演を皮切りに上演を重ね、2024年には観客動員100万人を達成しました。 3人の「ブルーマン」が繰り広げるパフォーマンスは多彩です。ドラムを叩き、ペイントやマシュマロを飛ばし、観客を巻き込んだ舞台を展開。配管楽器でロックを演奏し、鮮やかな映像が彩りを添えます。前衛的でエキサイティングな演目が次々と繰り広げられます。ブルーマンは言葉を発せず、動きと間で感情を表現。そのパフォーマンスは、子供から大人まで、国境を越えたすべての人々を驚きと笑顔で包み込み、今日も進化を続けています。