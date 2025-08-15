【2025大阪・関西万博サウジアラビア王国館】8月後半開催のビジネスイベントのご案内

2025年大阪・関西万博 サウジアラビアパビリオン

・ 2025大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、文化と遺産交流および持続可能な開発をテーマにした5つのビジネスイベントをコラボレーションハブで開催します。

・万博開催期間中、サウジアラビアと参加国間の機会探求と有意義な対話を促進する目的で、150件を超えるビジネスイベントを開催します。

・ サウジアラビア王国館は、コネクティングゾーン（C14-01）内のウエストゲート内に位置し、毎日9:00～21:00まで開館しています。

サウジアラビア王国館は、2025年大阪・関西万博において8月に開催される一連のビジネスイベントを主催し、協業の促進とグローバルなパートナーシップの構築を目的としています。これらのイベントは、文化開発基金、アル・アハサ開発庁、経済企画省、およびアシール開発庁が主催します。これらのイベントでは、サウジアラビアがビジョン2030の変革プログラムを通じて、文化の革新、遺産展示、コミュニティの活性化、持続可能な開発を推進している様子が紹介されます。これは、2025大阪・関西万博の目標と一致した取り組みです。

8月22日から以下のビジネスイベントを、ライブ日本語通訳付きで開催します。メディアの皆様にはぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。

8月23日 10:00-12:00、14:00-16:00、17:00-19:00 文化開発基金（CDF）主催「手工芸の魅力体験」

世代や文化を超えて語り継がれる手工芸の技を体験できるイベント。伝統的なヤシ織りを通して、手にするのは単なる手作りブレスレットではなく、文化をつなぐ架け橋です。ひとつひとつの作品には、受け継がれた遺産と人とのつながりが息づき、有意義な交流の象徴として分かち合われています。





8月28日 11:00-11:40、11:40-12:20、12:20-13:00 アル・アハサ開発庁（ADHA）主催「アル・アハサの文化と歴史」

アル・アハサの伝統工芸品の制作体験ができる魅力的なワークショップ。参加者は、多様な伝統工芸品の制作に挑戦し、アル・アハサの豊かな歴史と文化的なアイデンティティと深くつながる機会を得られます。このインタラクティブなセッションを通じて、参加者は代々受け継がれてきた本物の技術と芸術性に触れ、地域の独自の職人技に対する理解と感性を深めることができます。



8月29日 11:00-14:00 経済企画省（MEP）主催「持続可能な開発のためのデータの力を解き放つ」

データが持続可能な開発を推進する可能性を示し、国家およびグローバルな持続可能性の課題において、データがいかにしてより良いガバナンス、政策決定、進捗追跡を可能にするのかを話します。



8月30日 11:00 - 13:00 アシール開発庁（ASDA）主催「スーダ地域における文化遺産修復の取り組み：地域の力を引き出す遺産の再生」

スーダにある4つの主要な文化財の修復に焦点を当て、劣化の脅威に対応し、これらの歴史的建造物をコミュニティの再利用と文化的継続のために保存するための取り組みについて議論するパネルディスカッションです。



6ヶ月間の万博期間中、パビリオンの専用コラボレーションハブで150件を超えるビジネスイベントが開催され、多国間連携の戦略的プラットフォームを提供します。これらのビジネスイベントは、投資、スポーツ、持続可能性、開発など、主要なテーマを巡るステークホルダー間の意味のある対話を促進し、より良い未来に向けた共通のビジョンに貢献します。

各イベントは、政府代表者やビジネスリーダーを含む多様な参加者を集めるように設計されています。影響力のある交流のための専用スペースを提供することで、これらのイベントはステークホルダーがグローバルなつながりを築くことを可能にし、サウジアラビア王国館を国際的な協力とイノベーションのハブとして位置付けます。

