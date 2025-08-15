ホームパーティーのプロを育成する「ホームパーティーエキスパートコース」を再開。取得が認定講師への第一歩に。

一般社団法人日本ホームパーティー協会

【背景】



近年、ホームパーティーは料理や会話にとどまらず、空間演出・音楽・照明・装飾など多様な要素を組み合わせ、参加者同士の交流を深める場として再評価されています。特にコロナ禍を経て「家での時間」を充実させたいというライフスタイル志向が定着し、企画力と演出力を備えたホームパーティープロデューサーの需要が高まっています。

当協会は2012年の設立以来、「ホームパーティー検定(R)」の運営を通じてホームパーティー文化の普及と専門人材の育成を行ってきました。本コースは、その最上位資格を目指す方や、プロとしての活動を志す方に向けた集中プログラムです。

【コースの目的】



・ホームパーティーを価値ある体験として企画・演出できる人材の育成

・学びを現場での実践や案件紹介へつなげ、プロとして継続的に活動できる基盤づくり

【カリキュラム内容】



■ 企画・運営スキル：テーマ設定、予算立案、タイムライン構築、リスク管理

■ 空間演出：テーブルコーディネート、装飾、照明、音響の基礎と応用

■ フード＆ドリンク：メニュー構成、季節感の演出、アレルギー対応、提供動線の最適化

■ コミュニケーション：招待・集客、SNS告知、当日のファシリテーション

■ 実務・ビジネス：見積もり、契約、著作権・商標、継続案件獲得法

■ 実地研修：協会公認ワークショップ主催権、協会案件への同行

【受講特典】



・「ホームパーティー検定」オンライン講座全カリキュラム履修可

・プロによる宣材写真撮影

・エキスパート限定教材・グッズ提供

・協会公式サイト・SNSでの活動紹介

【修了後の展開】

修了者にはディプロマを授与し、認定講師として公式イベントや講座を担当可能。企業・自治体とのコラボイベントや商品開発プロジェクトなどの案件にも参画できます。

【募集概要】



募集開始：2025年9月1日

開講：2025年9月中旬予定（詳細は公式サイトで告知）

受講料：公式サイトにて案内

https://homepartyexpert.com/

【想定受講者層】



・ホームパーティー教室を開業したい方

・フード、インテリア、ブライダル業界関係者

・商業施設やブランドイベントの企画運営担当者

・趣味をプロのスキルに昇華させたい方

【会長コメント】



「ホームパーティーは、料理や会話だけでなく、空間や時間の設計を通して人と人をつなぐ力があります。今回の再開は、学んだ知識を現場で活かし、認定講師として活躍するまでの道をしっかり整えたものです。これからプロとして活動したい方にとって、確かなスタートラインになるはずです。」



（一般社団法人日本ホームパーティー協会 会長 高橋ひでつう）

【一般社団法人日本ホームパーティー協会について】



設立：2012年1月

所在地：東京都

代表者：会長 高橋ひでつう

事業内容：「ホームパーティー検定(R)」の開発・監修、イベント企画運営、マーケティング支援、ワークショップ開催、商品開発支援など

公式サイト：https://hpaj.org

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人日本ホームパーティー協会

公式サイトお問い合わせフォームよりご連絡ください