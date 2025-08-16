プロジェクター内蔵タブレット「Blackview Active 12 Pro」登場！5G対応、防水防塵・耐衝撃仕様のタフネスモデル/30,000mAh超大容量バッテリー/Android 15
Blackview Active 12 Proのキービジュアル
2025年8月4日、Blackviewは、200ルーメンの1080PオートフォーカスDLPプロジェクターを内蔵した5G対応タフネスタブレット「Blackview Active 12 Pro」の世界同時発売を発表しました！
現場作業やアウトドア向けに設計され、耐久性・投影機能・ハイエンド性能・AI機能・超大容量バッテリーを一台に集約した革新的なモデルです。
AliExpressにて2025年8月18日(月)に販売開始。2025年8月18日から27日までの期間限定で早割価格が適用され、割引プロモーションコードも配布。12GB＋256GBモデルが66,323.99円、16GB＋1TBモデルが72,249.59円で購入できます。
Blackview Active 12 Pro
■ 12GB＋256GBモデル：66,323.99円
■ 16GB＋1TBモデル：72,249.59円
■ 9,300円OFFプロモーションコード：JPAE60
■ 商品リンク：https://s.click.aliexpress.com/e/_onKPpus
■ 早割セール期間：2025年8月18日(月) ～ 8月27日(水)
Blackview Active 12 Proのスペック＆仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/84_1_08319cd1fe105d0c0caedc1dc6fa71e4.jpg?v=202508160555 ]
過酷な環境にも耐える圧倒的タフネス性能
Blackview Active 12 Proの耐久性仕様
Active 12 Proは、IP68／IP69K準拠の防水防塵性能と、MIL-STD-810H規格の耐久性を実現。強化コーナーと衝撃吸収構造により、1.5mから12mの落下に耐え、最大2.2トンの耐圧性能を誇ります。
-20℃～60℃の広い動作温度範囲、難燃性UL94筐体、Gorilla Glass 5ディスプレイ、静電気保護設計を備え、建設現場や極寒地、砂漠など、あらゆる環境で使用可能です。
最大120インチ投影が可能な内蔵プロジェクター
Blackview Active 12 Proの内蔵プロジェクター仕様
200ルーメンの1080Pプロジェクターを内蔵し、ワンタップで最大120インチの鮮明な映像を投影可能。テントや岩肌、車体など凹凸面でも美しい映像を映し出し、オートフォーカス・台形補正・専用アプリに対応しています。
設計図や研修映像、映画鑑賞など幅広く活用できます。Widevine L1対応でFHDストリーミングも楽しめます。
業界最大級バッテリーと高出力ライト
Blackview Active 12 Proのキャンプライト仕様
30,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、120W急速充電に対応。最大112日間の待機が可能で、他デバイスへのリバース充電機能も備えています。
さらに、400ルーメンの高輝度キャンプライトを搭載し、暗所や緊急時にも対応できます。
優れたパフォーマンス
Blackview Active 12 Proのパフォーマンス
最新の「MediaTek Dimensity 7300 5Gチップセット」と「4.5TOPS APU 655 AIエンジン」を採用。最大48GB（16GB＋32GB拡張）メモリ、最大1TB（3TBまで拡張可能）ストレージに対応し、複雑なアプリやリモート業務もスムーズに処理できます。
高性能カメラ＆高品質ディスプレイ
Blackview Active 12 Proのカメラ仕様
108MPのSamsung製AIメインカメラと50MPフロントカメラを搭載し、暗所でも高精細な撮影が可能。AIによる空の置き換えや自動補正機能も利用できます。
ディスプレイは11インチ2K解像度（650ニト、90Hz）に対応し、TUV SUD低ブルーライト認証を取得。デュアルBOXスピーカー＋Smart PAにより迫力ある音響を実現し、PCモード2.0、マルチウィンドウ、スタイラス入力にも対応します。
AI搭載OSでスマートな操作体験を提供
Blackview Active 12 Proの仕様一覧
Android 15ベースのDokeOS_P 4.2に、Blackview独自の「Doke AI」を搭載。DeepSeek-R1、Gemini 2.0、ChatGPT-4o miniと統合され、音声ナビ、画面認識アシスト、画像・動画生成など多彩な機能を用意しています。
3年間のOTAアップデートもサポートし、長期的に安定したタブレット利用が可能です。
価格・販売情報
Blackview Active 12 Pro
「Blackview Active 12 Pro」は、AliExpressにて2025年8月18日(月)に販売開始。2025年8月18日から27日までの期間限定で早割価格が適用され、割引プロモーションコードも配布。12GB＋256GBモデルが66,323.99円、16GB＋1TBモデルが72,249.59円で購入できます。
