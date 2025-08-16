俳優・本田響矢がViViの表紙に初登場！　たっぷり4ルック、最強にめろい瞬間をぎゅっと詰め込んでお届けします

株式会社講談社

デビュー以来数々の話題作への出演で、着実にその演技力を評価されてきた本田響矢さん。今年4月放送のドラマ『波うららかに、めおと日和』で主人公の夫・江端瀧昌を好演したことをきっかけに大ブレイクを果たし、2025年上半期「ViVi国宝級イケメンランキング」ではNOW部門に初登場トップ10入りという快進撃を見せつけ話題となりました。そのあまりの人気ぶりに、ViViの表紙に電撃登場！ ViVi初の（アーティスト活動をされていない方で）俳優ソロ表紙となりました。

本田さんの魅力と言えば、息をのむほど麗しいビジュアル。それでいて実はおちゃめで、見ている人をほっこりさせてくれるキュートさを兼ね備えているところ。今回のViViでは、魅力的なギャップたっぷりな「令和最強めろ男」である本田さんの「めろきゅん」な瞬間を切り取っています。お芝居やファッション、体づくりにフォーカスしたり、本田さんの大好きな食べ物や遊びに関連する小道具をいれて遊んでもらったり、ページごとにさまざまなテーマで撮影しました。

撮影当日、本田さんの色々な姿を引き出したい！と、たっぷりめにコーディネートを準備して向かったViViスタッフ。現場でのフィッティングで、本田さん自らの意見も交えながらご本人に似合うスタイリングを探ることに。洋服好きで有名な本田さんはさすがの的確な意見でフィッティングを進めてくださり、時間内に収まるかどうかギリギリのボリュームまで攻めた4ルックでの撮影を決行。「こんなに欲張りでいいの!?」と言いたくなるくらい多様なコンセプトを撮り切ることができました。（衣装合わせの裏話は、誌面でより詳しくチェックしていただけます！）

フィッティングが終わり、昼食をとりつつメイク開始。「お昼のカレーのおかげで自然に（唇の）プランパー効果出ました！」と明るい笑顔で現場をなごませてくれつつ、撮影がスタートしました。いざシャッターを切り始めると、「お芝居にちなんで色々な表情を見たいです」「手の美しさを撮らせていただきたいです」といった多様なリクエストに、驚くほどの適応力を見せてくれます。小道具使いもお手の物で、まさに！と言いたくなる表情、ポーズを繰り出してくれました。ふとした瞬間に変顔を織り交ぜてくれるほどの余裕で奇跡のショットを連発する本田さんに、スタッフも「可愛い！」「かっこいい！」「上手すぎる！」と、感嘆の声がとまりません。

取材では、めろさの秘密や、本田さんを形作るものについての深掘りのほか、愛をテーマにしたお話もお聞きしました。ファンのみなさんに向けた本音を語っていただいたほか、一部直筆メッセージも掲載。カバーストーリー、フォトカード、ピンナップと、本田さんの魅力をこれでもかというほど詰め込んだので、ぜひぜひお手に取ってみてください！

商品情報

ViVi 2025年10月号増刊

表紙：本田響矢

付録：本田響矢ピンナップ＆フォトカード

価格：920円（税込）

発売日：2025年8月22日（金）※⾸都圏基準

