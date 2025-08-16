【狭山市】パーソナルジム『WELL-FIT（ウェルフィット）狭山市店』 ニューオープン
パーソナルジムWELL-FIT (ウェルフィット)は、「健康的で美しいカラダを作り、本当の健康価値を全ての人へ」という思いのもと、2022年6月に一店舗目をオープンしました。採用倍率3.4%から厳選された運動生理学・機能解剖学・栄養学・食事に関する知識や技術はもちろんのこと、楽しさの品質を重視した難関トレーナー資格を保有したプロのトレーナーが揃っています！ダイエット、本格ボディメイクはもちろんのこと、姿勢改善や機能改善まであらゆる効果を体感することが可能です。
- パーソナルジムWELL-FIT （ウェルフィット）の店舗情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/122558/table/35_1_68785c537d13163f9dc40fde4f2f1217.jpg?v=202508160455 ]
- パーソナルトレーニング コース・料金案内
- 短期集中コース
<プラン詳細>
アプリ、写真を駆使しての栄養食事指導付き
リバウンドアフターサポート有り
ダイエットやボディメイクはもちろんのこと、下半身痩せ、お腹周りの引き締め、ヒップアップなどお客様の"目標"に応じてのトレーニングが可能です。
※短期集中コースの有効期限は4ヶ月となります。
※初回体験トレーニング 3,300円（税込）
※初回体験トレーニング当日のご入会で
入会金55,000円
↓
入会金22,000円
体験料3,300円
↓
体験料0円
- 施設 設備情報
・完全個室
・完全予約制
・完全マンツーマン
・全店利用可能
・ウォーターサーバー完備
・コロナ対策徹底（アルコール消毒、換気、トレーニング後の清掃等）
※実際のパーソナルジムWELL-FIT（ウェルフィット）店内
- WELL-FIT狭山市店が選ばれるPOINT
POINT.1
完全予約制・完全個室・一流のトレーニング指導
パーソナルジムWELL-FIT狭山市店完全予約制・完全個室のパーソナルジムとなっているため、他人の目を気にせず専属トレーナーと集中してトレーニングに取り組むことができます。
カラダを知り尽くした知識経験豊富なプロのトレーナーのみで構成されていますので安全で丁寧なトレーニング指導が可能です。
POINT.2
地域最高峰のコストパフォーマンス
WELL-FITは1回4,500円～となります。
「パーソナルトレーニングは高くて手が出せない…」
そんな方でも通えるように、地域最安値を実現しています。
POINT.3
WELL-FIT独自のトレーニングメソッド
パーソナルジムWELL-FIT狭山市店ではお客様の目的に応じてオーダーメイドでトレーニングをご提供させていただきます。
ダイエット、本格ボディメイクはもちろんのこと、姿勢改善や機能改善まであらゆる効果を体感することが可能です。
POINT.4
入会者のほとんどが運動初心者
運動が苦手な方でも安心安全なサポート体制！
パーソナルジムWELL-FIT狭山市店では入会者のほとんどが運動初心者です。
あなた専用のトレーニングプログラムで運動が苦手な方でも安全に楽しくトレーニングができます。デスクワークや普段から体を動かす方まで幅広い内容のトレーニングをご提供いたします。
POINT.5
【お客様の理想を叶える】
3.4%の採用率で選ばれたハイクオリティなトレーナー陣！
パーソナルジムWELL-FIT狭山市店では運動生理学・機能解剖学・栄養学・食事に関する知識や技術はもちろんのこと、楽しさの品質を重視したプロのトレーナーが揃っています！
採用率3.4%の厳選されたトレーナーがお客様の理想を叶えるため、無理のない正しいトレーニングを提案するので、モチベーションを保ちながら楽しくトレーニングを続けることができます。
WELL-FITではお客様の理想を理解し、期待を超えた結果へと導きます。
POINT.６
お子様連れ大歓迎！
パーソナルジムWELL-FIT狭山市店では産後ママを応援します！
全店舗に人口芝生を引いていますのでお子様連れでも安心してご利用いただけます。完全個室だからお子様が目の届く範囲におりますので、集中してトレーニングに取り組めます。
- WELL-FITに通われてるお客様の声
I様
結婚式に向けて通っています！
体脂肪率が3%近く減って、会う人会う人に痩せた？？と聞かれます！ 嬉しいです！！
トレーナーさんは若い男性ですが、知識豊富だし明るいし、安心してお任せできます。
何よりストレッチをやってもらえるのが最高です！
他のパーソナルジムだとトレーニングだけだったので、プロに体のことを考えてもらいながら伸ばしてもらえるのがありがたいです
これからもよろしくお願いしますm(_ _)m
O様
トレーナーの方が親切に丁寧に指導してくれます。
もともと自己流でトレーニングしてましたが、一つひとつフォームを改善してくれて、
怪我なく安全なフォームを身につけていると思います！！
予約変更も柔軟でとても通いやすいです。見た目も改善してきて満足しています！！
2ヶ月の成果で、スクワットは当初は30kg前後でしたが、70kg前後を正しいフォームで出来るようになりました!!!シーテッドロウ、ベンチプレスもフォームがきれいになりました。
S様
週2回のペースで通っています。
体を美しく引き締めながらヒップアップを
目標に通っていますが体重はー6kg！
下半身は特に引き締まり入会当初思い描いていた理想の体になれました！
トレーナーさんはとても明るくていつも励ましてくれるので諦めずにここまで来れました。何よりも楽しく通えています。
予約変更も柔軟に対応してくれるのでとても助かります。
これからもよろしくお願いします！！
- 初回体験セッションの流れ
1, お問い合わせ
お申し込みフォームをご入力いただくか、公式LINEから簡単にご予約可能となります。
公式LINEはこちら→ https://lin.ee/6dkOrMe
HPはこちら→https://well-fit-gym.com/sayamashi/
無料カウンセリングもしくは体験トレーニングからお選びください。（24時間365日受付中）
2, ご来店当日・カウンセリング
ご予約された日程に狭山市店へご来館ください。
まずは体組成計で体脂肪率や筋肉量などをチェックし現在のお身体のお悩みや、普段の食生活、運動習慣、これから目指したい理想の体型などについて担当トレーナーが丁寧にお伺いいたします。なんでもお気軽にご相談ください。
3, トレーニング体験
カウンセリング内容をもとに体験トレーニングを実施。
WELL-FIT独自のオーダーメイドトレーニングを体験していただきます。
トレーニング初心者の方でもしっかりとサポートしますのでご安心ください。
4, トレーニングの振り返り・プランのご提案
トレーニングの感想を簡単にヒアリングし、日々の生活に必要なアドバイスなどをお伝えします。
その後お客様の目的にあわせたプランのご紹介、最適な運動頻度やこれからの食生活をご提案させていただきます。
- 店舗一覧
千葉県 パーソナルジムWELL-FIT （ウェルフィット）の店舗一覧
八千代店
住所：千葉県八千代市八千代台西1-1-6石井ビル3階
HP ：https://well-fit-gym.com
北習志野店
住所：千葉県船橋市習志野台2-48-20
HP ：https://well-fit-gym.com/kitanarashino/
北習志野ANNEX店
住所：千葉県船橋市習志野台2丁目-45-21小野田店舗１階
HP ：https://well-fit-gym.com/kitanarashino-annex/
勝田台店
住所：千葉県八千代市勝田台1-36-3米倉ビル3階
HP ：https://well-fit-gym.com/katsutadai/
木更津店
住所：千葉県木更津市東中央1-1-13TS ビル4階
HP ：https://well-fit-gym.com/kisaradu/
茂原店
住所：千葉県茂原市千代田町1-9-4 Kビル1階
HP ：https://well-fit-gym.com/mobara/
津田沼店
住所：千葉県船橋市前原西2-21-2JRビル3階
HP ：https://well-fit-gym.com/tsudanuma/
我孫子店
住所：千葉県我孫子市本町２丁目2-9シティプラザ501
HP ：https://well-fit-gym.com/abiko/
南柏店
住所：千葉県柏市南柏１丁目2-6 南柏ビル １０２号室
HP ：https://well-fit-gym.com/minamikashiwa/
埼玉県店舗
狭山市店
住所：埼玉県狭山市入間川1-22-9 橋本ビル302号室
HP ：https://well-fit-gym.com/sayamashi/
上福岡店
住所：埼玉県ふじみ野市上福岡5-1-11
HP ：https://well-fit-gym.com/kamifukuoka/
ふじみ野店
住所：埼玉県ふじみ野市苗間487-3ふじみ野店舗102号室
HP ：https://well-fit-gym.com/fujimino/
せんげん台店
住所：埼玉県春日部市千間1丁目129
HP ：https://well-fit-gym.com/senngenndai/
入間店
住所：埼玉県入間市富岡1-3-7ヨシケンビル2階
HP ：https://well-fit-gym.com/iruma/
坂戸店
住所：埼玉県坂戸市日の出町1-29倉持ビル３階
HP ：https://well-fit-gym.com/sakado/
鶴ヶ島店
住所：埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘2-7K&Yビル1階
HP ：https://well-fit-gym.com/tsurugashima/
みずほ台店
住所：埼玉県富士見市東みずほ台１丁目3-1 守屋店舗２階
HP ：https://well-fit-gym.com/mizuhodai/
三郷店
住所：埼玉県三郷市三郷１丁目10-8カーサー三郷101
HP ：https://well-fit-gym.com/misato/
新所沢店
住所：埼玉県所沢市松葉町20-1長谷部店舗
HP ：https://well-fit-gym.com/shinntokorozawa/
神奈川店舗
黄金町店
住所：神奈川県横浜市中区末吉町3丁目47-1 キャスティール105号室
HP ：https://well-fit-gym.com/koganetyou/
大船店
住所：神奈川県鎌倉市小袋谷1-1-6三美ビル２階
HP ：https://well-fit-gym.com/oofuna/
港南台店
住所：神奈川県横浜市港南区3-16-1渡辺ビル３号
HP ：https://well-fit-gym.com/kounanndai/
洋光台店
住所：神奈川県磯子区洋光台3-22-21 メゾン・ド・エイシン103
HP ：https://well-fit-gym.com/youkoudai/
小田原店
住所：神奈川県小田原栄町2-8-38中戸川ビル４階
HP ：https://well-fit-gym.com/odawara/
宮崎台店
住所：神奈川県川崎市宮前区宮崎2-2-1グランデュール宮崎台１０１号室
HP ：https://well-fit-gym.com/miyazakidai/
東京店舗
上板橋
住所：東京都板橋区上板橋１丁目12-1浅見マンション101号室
HP ：https://well-fit-gym.com/kamiitabashi/
住所：東京都板橋区成増３-4-16
HP ：https://well-fit-gym.com/narimasu/
武蔵境
住所：東京都武蔵野市境南町3-24-1三祐ビル１階
HP ：https://well-fit-gym.com/musashisakai/
月島店
住所：東京都中央区月島１丁目19-1プチビルイースト５階
HP ：https://well-fit-gym.com/tsukishima/
勝どき店
住所：東京都中央区月島１丁目19-1プチビルイースト５階
HP ：https://well-fit-gym.com/kachidoki/