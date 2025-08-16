完全パネル化を実現！現地組立式で”小屋ライフ”をもっと身近にする「小屋キットTINY」専用サイト公開

株式会社ネオ・クラフト

株式会社ネオ・クラフト（本社：千葉県大網白里市、代表：新原貴之）は、現地組立式の「小屋キットTINY」専用サイトを2025年8月15日に公開しました。



URL:https://koyakit-tiny.studio.site/

小屋キットTINYは、10平方メートル 以下で住宅同等の強度を持つ現地組立式の小屋シリーズです。2人で約2～3日程度の施工で完成し、趣味スペース、離れ、セカンドハウスなど幅広い用途に対応します。

■小屋キットTINY 専用サイトは簡単に費用がわかる

小屋キットシリーズは全6サイズを展開し、全て販売価格が決まっています。サイト内では

・エリアを選ぶ（配送費の確定）

・小屋サイズを選ぶ（小屋本体価格の確定）

・オプションを選ぶ（オプション費用の確定）

リストから選ぶだけで、概算費用が明確に解るようになっています。

（他必要費用：基礎となる束石の設置、現地での組立費）

■YouTubで人気の小屋キットTINYの”特徴

小屋キット 4.2帖サイズ（2.1m×3.2）小屋キット 4.7帖サイズ（2.1×3.6）標準は内装仕上げ無ですオプションで内装を部屋仕様にすることも- 現地組立式なので重機やクレーンが不要！場所を選ばずに設置が可能- パネル化、キット化され全国へ配送可能。現地で切断したり塗装する必要は無し- 10平方メートル 以下の大きさでも住宅同等の性能と工法。基礎も不要で束石のみ- 30年以上の耐久性がある外壁材Shell-WALL(R)を標準設定。色は6色から選べる- オプション多数で、エアコンや電灯、内装仕上げや水廻りも対応可能- 仕様用途：趣味部屋、物置、アトリエ、小店舗、自宅サロン、宿泊部屋など

■専用サイト公開の背景

近年、地方移住や週末別荘、趣味スペースなど「小屋需要」が急増しています。ネオ・クラフトはこれまで住宅事業で培った施工ノウハウと、耐久性・デザイン性を両立した資材調達力を活かし、全国どこでも設置できるキット型小屋を商品化しました。

今回公開した専用サイトでは、全ラインナップの価格・サイズ・施工イメージを一目で確認でき、導入検討から購入までスムーズに進められます。

代表コメント（株式会社ネオ・クラフト 代表 新原貴之）

「小屋キットTINYは“遊び心のある暮らし”を叶えるための道具です。

誰でも短期間で設置できるようにキット化し、耐久性にもこだわりました。

今回のサイト公開を機に、全国でTINYのある暮らしが広がっていくことを願っています。」



小屋キットTINY専用サイト：https://koyakit-tiny.studio.site/

■全国で販売代理店を募集開始

2025年7月1日より、全国で小屋キット販売代理店の募集をスタートしました。現在9社が加盟し小屋キットが多くのエリアで建てられるようになってきています。

引き続き全国で販売代理店募集を行っています。新たな事業に参入したい、新たな顧客層とつながって行きたいと考える事業主の方はお気軽にご相談ください。

★お問い合わせフォーム→https://koyakit-tiny.studio.site/#partner

（販売代理店相談窓口：info@neo-craft.biz）

会社概要

会社名：株式会社ネオ・クラフト

所在地：〒299-3201 千葉県大網白里市北今泉3696-157

代表者：代表取締役 新原貴之

事業内容：住宅フランチャイズS-CRAFT(R)本部、小屋事業（小屋キットTINY）、住宅関連商品の開発・販売、注文住宅、戸建リノベーション

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネオ・クラフト

広報担当：新原

TEL：0475-71-2528

E-mail：info@neo-craft.biz