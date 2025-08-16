【クラファン特別企画】オンラインイベント 8/22(金)20:00-21:00 Masterpieceハウスを利用した若者との対談イベントを開催いたします。

■ 一般社団法人Masterpieceとは

一般社団法人Masterpiece若者に聴いてみよう！ハウスを利用してみて

一般社団法人Masterpiece（所在地：東京都板橋区 代表：菊池まりか）は「すべての若者が安心して『自分の声を聴ける』社会」を目指して、児童養護施設や里親家庭などを巣立った若者たちや、さまざまな事情から親や家族を頼りづらい若者たちを「居・食・住」の観点から、生活の基盤をサポートする活動を行っています。

今回、虐待などの困難な状況にある若者をサポートしていくための取り組みを継続的に行うことを目的とした、クラウドファンディングのプロジェクトを行っています。

クラウドファンディングページはこちらから

URL：https://bit.ly/4fCei5d

■オンラインイベントの概要

Masterpieceが運営するハウスを利用したことがあり、現在はハウスから卒業している「みおさん」より、お話をお伺いします。代表菊池とみおさんの対談イベントです。

私たちの運営しているハウスや、Masterpieceの活動からどう見えるのか。色々とお伺いする予定です。

イベントタイトル：若者に聴いてみよう！～ハウスを利用してみて～

日時：8/22（金）20:00～21:00

お申し込みURL：https://20250822mp.peatix.com/

■ クラウドファンディングの概要

資金の使途

ご支援をいただいたものの使い道については以下を想定しております。

・所持金が少ない、または、ない状況で入居したハウスを利用する若者の当面の生活費

・ハウス入居者の生活基盤を整えるための伴走スタッフのサポート費用

・ハウスの安全な環境を整えるための建物修繕費用

・地域コミュニティづくりのための費用（ボランティア謝金・交通費等）

【 実施概要 】

プロジェクトタイトル：虐待などを経験した若者のハウスを支える「うちサポ」になりませんか？

プロジェクトページ：https://bit.ly/4fCei5d

実施期間：2025年8月13日～2025年9月30日

目標金額：300万円

■一般社団法人Masterpiece 概要

一般社団法人Masterpiece

設 立：2017年11月14日

代表理事：菊池まりか（元児童養護施設職員）

所在地：■おおやまセンター：東京都板橋区幸町1-16ローヤルハイツ大山地下1階50

■いちかわセンター：千葉県市川市高谷1-5-1-201

URL：https://youare-masterpiece.org/

X（旧：Twitter）：https://x.com/youare_mp