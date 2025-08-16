欧州最大のゲーム見本市のオープニングイベント「gamescom Opening Night Live 2025」8/20、ニコ生で日本語字幕付き生放送が決定！
株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、2025年8月20日（水）午前2時半より、ドイツ・ケルンで開催される欧州最大のビデオゲーム見本市「gamescom 2025（ゲームズコム）」（開催期間：2025年8月20日～8月24日）の見どころやゲームの最新情報を伝えるオープニングイベント「gamescom Opening Night Live 2025」（以下、gamescom ONL 2025）とそのプレショーの模様を日本語字幕付きで生放送します。
「gamescom」は、日本の「東京ゲームショウ」と並んで世界三大ゲームショーのひとつと呼ばれるゲームファン注目のイベントです。今年は、参加国が72ヵ国、総展示面積も23.3万平方メートルと、過去最大規模での開催となり、任天堂やカプコン、バンダイナムコエンターテインメント、セガ、テンセントゲームズなどといった名だたる企業の出展が決定しています。
その開催前夜に行われる「gamescom ONL 2025」では、各種催しの紹介や、『SILENT HILL f』『Call of Duty: Black Ops 7』『バイオハザード レクイエム』『Honor of Kings: World』をはじめとする最新作のトレーラーとプレイ映像の公開、著名なデベロッパーやクリエイターを交えたトークショーなどが予定されています。
ニコニコ生放送では、「gamescom ONL 2025」および本編開演前に実施されるプレショーも合わせて、リアルタイムで字幕付きでお届けします。
┃番組概要
■番組タイトル：gamescom Opening Night Live 2025【通訳字幕付き】
■放送日時 ：2025年8月20日（水） 日本時間 午前2:30 開始 ～ 午前5:00 終了
■視聴URL ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348408542
■関連URL ：gamescom 公式サイト https://www.gamescom.global/