GLIオンラインイベント「Tech Tales: Shape Shifters」開催！ランダムな形から広がる、子どもの創造力と英語表現力
コンサルティング型英会話スクールGLI（本社：東京都港区）は、2025年8月24日（日）にオンラインイベント「Tech Tales: Shape Shifters - Where Shapes Spark Creativity」を開催します。
本イベントは、与えられたランダムな形から自由に発想を広げ、それをデジタルツール「Canva」でデザイン。その作品に込めたストーリーや背景を英語で発表する、創造性と表現力を磨くプログラムです。
イベントの特徴
- 創造性を引き出す課題
一見「たまご」に見える形も、視点を変えれば「人」や「動物」に見えたりする例をヒントにして、子どもたちは既成概念を超えた発想に挑戦します。
- 英語でのプレゼン体験
作品の背景や特徴を英語で説明し、相手に伝える力を育成します。
- 年齢・レベル別の安心設計
参加者は年齢や英語力に応じたグループに分かれ、互いに刺激を受けながら活動します。
当日の流れ
- Introduction & Icebreaker - 講師による歓迎と自己紹介で場を和ませます。
- Event Objectives - イベントの目的と進行を説明。
- Drawing Session - ブレイクアウトルームに分かれ、創造力を発揮して作品を制作。
- Sharing & Show-and-Tell - 作品とストーリーを英語で発表。
- Bonus Round - 難易度を上げた描画に挑戦。
- Closing & Certificates - 振り返りと賞状授与。
このイベントで身につく力
- 英語で自分のアイデアを説明する力
- 人前で発表する自信
- 創造性とデジタルスキルの向上
イベント詳細
日時：2025年8月24日（日）10:00～12:00
会場：オンライン（Zoom）
参加費：2,200円（税込）※GLI在籍者以外も参加可
持ち物：
-Zoom接続可能なデバイス
-Canvaアカウントとアプリ（無料）※9歳以上
-アイデアの計画やスケッチ用の紙と鉛筆（6～9歳未満）
-当日使用するデザイン用プリント（※参加者の方には当日使用する資料を事前配布します）
申込方法：こちらの専用フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQT_XbWGQZUYZcnTJCPqgjDGEknp30P_jhxMUU3EPZ_O_QZg/viewform)よりお申込みください。
【新サービス】
『子どもの未来が広がり、親子関係も良くなる』教育コミュニティ「鏑木教育サロン」がスタートします。
現在モニター生を募集中。オンライン無料説明会を開催しています。
詳細はこちら(https://kaburaki-educonsul.com/clp/salonmonitor-seminar/)
【企業情報】
◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて
個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。
◇ Global Learner’s Institute（GLI）について
GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。
■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)
■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)
【本リリースに関するお問合せ】
Global Learner’s Institute
担当：石井
Mail：press@kaburaki-educonsul.com