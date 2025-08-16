ロングセラー商品に新色が登場！クラフト感のある扉がおしゃれなコンパクト仏壇『セイル ライト』が新発売

株式会社現代仏壇ナチュラルな色味が北欧スタイルのインテリアにもぴったりです。

モダンな仏壇仏具の企画・販売を行う株式会社現代仏壇（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 伊井 秀行、以下現代仏壇）は、2010年の発売開始以来ご好評いただいているコンパクト仏壇「セイル ダーク」の新色として、ナチュラルな色合いの『セイル ライト』を７月に発売しました。

家具のデザインにも用いられる「矢貼り模様」が施された本商品は、北海道・旭川の工房にて熟練の職人が手仕事で丁寧に製作しています。本体と扉をつなぐ接合部には、独自技術「マグネットヒンジ」を採用し、インテリアと調和する洗練された佇まいに仕上げました。

2010年発売のロングセラー商品「セイル ダーク」の新色「セイル ライト」は、突板を弓矢の羽根のように斜めに貼り合わせた「矢貼り模様」が存在感を放つ、インテリアのような仏壇です。この特徴的な模様が船の帆に見えることからセイル（帆）と名付けられました。

セイル ライトに使用しているオーク材は、強度が高く耐久性に優れているため、日々の生活の中で安心してお使いいただけます。

コンパクト設計で奥行きが浅い家具にも置けます。

また、「セイル ライト」の明るい色味はナチュラルスタイルからモダンスタイルまで幅広く似合います。奥行はわずか25cmとコンパクトなので、チェストやサイドボードなどにも無理なく置くことができ、住空間を圧迫せずお仏壇をより身近な存在としてお祀りいただけます。

内部スペースをさらに特別な空間に

背板にも施された矢貼り模様が大切な人のお位牌や仏像をより引き立たせます。

矢貼り部分を囲む強化和紙が、LEDライトに照らされて明るい空間を演出しています。

おしゃれで軽やかな脚部デザイン

スタイリッシュな脚部のデザインが、全体に軽快さと開放感を与え、空間全体をすっきり見せることができます。

コンパクトでも、細部に宿る確かな技術。

「セイル ライト」に施された矢貼り模様は、すべて職人の手によって一枚ずつ丁寧に貼り込まれています。細部からもクラフトマンシップと、手仕事の温もりを感じていただける逸品です。

本体と扉の接合部には、当社の独自技術「マグネットヒンジ」を採用。内部にマグネットを埋め込んだ丁番構造により、開閉時の振動でネジがゆるむ心配がなく、外側から金具が見えない設計で、どの方向から見ても美しい外観を実現。現代仏壇ならではの洗練されたデザイン性を、さらに高めました。

素材選びから妥協を許さない、ものづくりへのこだわり。

「セイル ライト」は、木工技術の街として知られる北海道・旭川の工房で、素材選びの段階からこだわり一つひとつ丁寧に作られています。仕入れた天然木材の色味や杢目を一本ずつ目視で確認し、時にはすべて返品するほどに、厳しくチェックしています。

素材の選定から一切の妥協を許さず、手間と時間を要しても細部にまでこだわり抜く姿勢こそが、他にはない現代仏壇ならではのクオリティを実現しています。

商品概要

セイル ライト

■価格：126,500円(税込)

■サイズ：幅30 × 奥行25 × 高さ44.5(cm)

■重量：約6kg

■材質：オーク 強化和紙

■仕上：ウレタン塗装

■仕様：LED

セイル ライトの商品ページ :https://1-butsudan.jp/products/%e3%82%bb%e3%82%a4%e3%83%ab-%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88/

セイル ライトは全国の現代仏壇の店舗「ギャラリーメモリア」にてご購入いただけます。（一部取り扱いのない店舗がございます）

全国のギャラリーメモリアはこちら :https://1-butsudan.jp/shop-search/

■「現代仏壇」とは

リビングなどの身近な場所でお祀りできる、現代の住まいにマッチしたモダンな仏壇です。当社は商品企画から製造販売まで一貫して携わり、常に新しい発想で祈りの空間づくりを行っています。販売店『ギャラリーメモリア』は全国に直営店が16店舗あり、専門店を合わせて全国約100 店舗を展開。大型SC店にも出店し、様々な世代層へ現代における祈りのスタイルを伝えています。

■会社概要

会社名：株式会社現代仏壇

代表者：代表取締役社長 伊井 秀行

設立：2024年8月※2024年10月1日株式会社八木研より仏壇仏具事業部門を承継

事業内容：仏壇仏具の企画・開発・販売（小売・卸）

資本金：100万円

社員数：114名

本社所在地：〒537-0011 大阪市東成区東今里2-7-37

現代仏壇ブランドサイト https://1-butsudan.jp/

現代仏壇企業サイト https://gendaibutsudan.co.jp/

オンラインショップ https://www.ec-gendaibutsudan.com/

＜お問い合わせ先＞

株式会社現代仏壇 プロモーション課 開

〒537-0011 大阪市東成区東今里2-7-37

TEL / 06-6972-1207 FAX / 06-6972-1301

MAIL / creative@1-butsudan.jp