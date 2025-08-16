「TCG STORE」のトレカNFT、NFTマーケットプレイス「メルカリNFT」にて新規販売開始
CryptoGames株式会社（代表取締役：小澤 孝太）はトレカRWAプラットフォーム「TCG STORE」と提携して発行するトレーディングカードのNFT（以下、トレカNFT）をNFTマーケットプレイス「メルカリNFT」にて新規発売を開始したことをお知らせいたします。
CryptoGames株式会社はトレカRWAプラットフォーム「TCG STORE」と提携して発行するトレカNFTを、2025年8月14日より、「メルカリ」でNFTの取引ができるNFTマーケットプレイス「メルカリNFT」において、新規NFTの販売を開始したことをお知らせいたします。
今回の取り組みにより、TCG STORE / TCG STORE Packs / TCG STORE Box のNFTが、 メルカリNFTの「くじを引く」より購入いただくことが可能となります。
URL：https://nft.jp.mercari.com/random_sales
■TCG STOREについて
「TCG STORE」はNFT化されたトレカを売買できるプラットフォームです。NFTは「Oasys Hub」「Polygon」チェーンで発行されており、トレカNFTの保有者が配送申請を行うと、実物のトレカがユーザーの手元に届く仕組みになっています。発行されたトレカは保険がかけられており、金庫で厳重に保管されています。2025年7月にはブロックチェーン技術を活用し、公正に抽選を行う「ブロックチェーンオリパ」をリリースいたしました。
公式サイト：https://tcgstore.io/
X：https://x.com/TCGSTORE_io
メルカリNFT：https://nft.jp.mercari.com/project/041325aa-b467-4dea-84fc-f3779036f410
OpenSea：https://opensea.io/ja/collection/tcgstore
■CryptoGamesについて
2019年6月25日にブロックチェーンカードゲーム「クリプトスペルズ」を正式リリースし、クラウドセールの売上は900ETHとなり当時日本最高記録。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。2025年2月にRWAプラットフォーム「TCG STORE」と業務提携をしトレカ事業を開始
URL：http://cryptogames.co.jp/
Email：info@cryptogames.co.jp
■ 会社概要
会社名：CryptoGames株式会社
所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号 桑野ビル２階
代表者：小澤 孝太
設立：2018年4月
事業内容：ブロックチェーンゲーム開発支援、クリプトスペルズの運営、トレカRWA事業