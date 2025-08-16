阿寒湖の絶景とアイヌ文化が織りなす270平米の至高空間　-あかん遊久の里 鶴雅「プレジデンシャルスイート 秋霜」リニューアルオープンのお知らせ

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅リゾート株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西雅之）は、北海道釧路市阿寒湖温泉にある「あかん遊久の里 鶴雅」にて、別館「雅-MIYABI」最上級客室「丹頂亭 秋霜」を前面改装し、「悠久と今が響きあう、阿寒の゛美”に浸る最上級のひととき」をテーマとする「プレジデンシャルスイート 秋霜」をリニューアルオープンしました。釧路市出身の書道家、加藤秋霜氏の作品と阿寒湖に息づくアイヌ意匠が融合した唯一無二のデザイン、雄大な阿寒湖の大自然が眼前に広がるロケーションで特別な滞在が叶う新客室をご紹介します。

別館゛雅”「秋霜」客室詳細はこちら :https://www.tsuruga.com/rooms/

・贅を尽くした最高峰客室「プレジデンシャルシート 秋霜」客室概要

「プレジデンシャルスイート 秋霜」は、270平米の広さを誇る2フロアのメゾネットタイプ。客室からは阿寒湖と雄阿寒岳を一望でき、その眺望はまるで一枚の風景画のようです。室内は優しく上品な色調をベースに木のぬくもりとアイヌデザインを活かした意匠が施され、釧路市出身の書道家 加藤秋霜氏の書が空間に調和を与えています。7階にはリビング、ダイニング、ミニバー、寝室を、8階には寝室、展望浴室、サウナ、リラクゼーションルームを完備。阿寒湖の大自然と伝統文化に包まれ洗練された空間と上質を表現した和モダンが融合し、贅沢な滞在をご堪能いただけます。

7階リビング7階寝室8階寝室

■ 客室の主な設備

広さ：270平米（1階部分／146平米、2階部分／124平米）

眺望：湖側

寝具：ベッド4台（1階部分／ハリウッドツイン、2階部分／ツイン）

温泉展望風呂、プライベートサウナ

禁煙

冷蔵庫内ドリンク、アメニティ各種

8階リラクゼーションルーム8階展望浴室7階ダイニング

・「あかん遊久の里 鶴雅」施設概要

鶴雅グループ創業の宿、「あかん遊久の里 鶴雅」は阿寒湖を舞台とするこの地ならではの歴史や文化、手つかずの大自然を背景に、「本館」・「別館 雅-MIYABI-」・「ウイングス館」といったそれぞれ多彩な施設が統合され、2024年新たに一館体制として運営しております。お客様それぞれの旅のスタイルで、思い思いの時をお過ごしいただける充実したサービスの提供に努めております。

施設名：あかん遊久の里 鶴雅

所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6－10

連絡先：0154-67-4000

法人名：鶴雅リゾート株式会社

あかん遊久の里公式サイトはこちら :https://www.tsuruga.com/