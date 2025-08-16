YSLアイコンフレグランス「LIBRE」の新キャンペーン動画公開。YSL BEAUTY アンバサダー デュア・リパが魅せる、真の“自由”の体現。
「LIBRE」
新しい“自由”のキャンペーンスタート。
「LIBRE」は、“自由”という名の特別なオーラを纏うジェンダーレスなフレグランス。
YSL BEAUTYは、「LIBRE」を通じて、女性の自由の本質そのものを捉えています。
世界中から響き渡る女性たちの声が、それぞれの独自の自由の物語を反映しています。
― 真の自由とは何かを定義する、それは自由を感じる瞬間を繋ぎ合わせたモザイクアートのように。
日常生活における予期せぬ小さな喜びの瞬間から、喜びに充ち溢れる自由な瞬間に至るまで、今日の自由はかつてないほど多面的で、飽くことのない、限りないものです。
今回、YSL BEAUTY アンバサダー デュア・リパが、心を高揚させるような新しいキャンペーン動画で体現する“LIBRE WOMAN”は、自分自身の中にある真の自由な精神を完全に受け入れています。
THE CAMPAIGN.
FREE AT HEART.
「LIBRE」の息をのむような新しいキャンペーン動画は、かつてないほど、人々に高揚感を感じさせ、親しみすら感じさせるものでありながらも、そこにはYSL BEAUTYならではのクチュールらしさを漂わせています。
「LIBRE」の象徴であるデュア・リパと、高く評価されている写真家であり映画監督でもあるダイアナ・クンスト。この二人の輝かしい才能を一つに結びつけ、女性視点の圧倒的な効果を生み出しました。
二人の強い絆と信頼で結ばれたこの作品は、地球上で最も素晴らしい風景の一つである世界最大の砂漠、チリのアタカマ砂漠で撮影され、感動的な瞬間を捉えています。
“砂漠は、都会にいる彼女を刺激する内面世界を垣間見せるものです。
あるいは、世界に立ち向かう準備ができた自分を再定義できる聖域なのです”
今回、女性の視点を超えて、2つの輝かしい女性の声が交錯します。
デュア・リパによるアレサ・フランクリンの「Think」の情熱的な解釈は、歌手、ソングライター、
ピアニストであるアレサ・フランクリンによって書かれたパワフルなアンセムです。
ローリング・ストーンは彼女を「史上最高の歌手」として称えています。
ソウルの女王である彼女の「Respect」、「Chain of Fools」、「Think」といった忘れがたい曲は、
60年代の最も偉大な音楽の一部となり、アレサ・フランクリンを女性のエンパワーメントの象徴としました。
デュア・リパによるアレサ・フランクリンの「Think」のカバーに採用されたこの動画は、都会と砂漠の間の視覚的な旅を舞台とし、白と黒、そして黄金の色調が織りなす印象的な相互作用の中で、それぞれの対照的なエネルギーと静寂を捉えています。
“デュアにとって、都会は彼女の遊び場。自由に遊び、異なる領域を探求し、衝動に従い、新しいアイデンティティを築き、そして再びそれを変えるためのまっさらなキャンバスなのです”
‐LIBRE キャンペーン ディレクター ダイアナ・クンスト
街でピザを一切れ無意識に食べる、タキシードとの対比。
路上や砂漠を走る。バーで踊る、ハイヒールでグラスを割る、あるいは遊び心で監視カメラを隠す。
喧騒の中に無造作に置かれたソファで彼女らしく座る、ボーイッシュでありながら洗練された姿、
そして山の頂上で叫び声を上げる、解放される喜びが彼女からほとばしる、
それは完全なる“自由”の具現化…。
ダイアナとデュアは、親しみやすさと崇高さを織り交ぜたシーンで、心から自由であることの自発性、遊び心、そして無限の可能性を表現しています。
“女性らしさを持ちながら、男性的なエネルギーも引き出す。
彼女をさらに先へと突き動かすのは、自由の精神です”
‐LIBRE キャンペーン ディレクター ダイアナ・クンスト
この動画のクライマックスは、“自由”の感覚が持つ究極的な視覚表現です。
デュア・リパが、砂漠のように果てしなく広がる都市の風景を見下ろす屋上で恐れることなく立ち、象徴的な「LIBRE」のサインに火を放ちます。炎の黄金色の光に照らされ、世界の頂点に立つデュア・リパは“LIBRE WOMAN”そのものです。
‐FREE AT HEART
自由を体現することは、壮大なジェスチャーだけでなく、自らを導く内なる輝きによって燃え盛る状態でもあります。それは、人生の予期せぬ小さな喜びの瞬間と、最も高揚するアドレナリンに満ちた経験との間の、ダイナミックで絶え間ないダンスです。
道を切り開く者の大胆な精神、未知の領域を恐れることなく航海し、本能に従い、自身の条件で人生を絶えず再定義する、すべては内なる無限の自由から生まれるのです。
“自由とは、街角でインスピレーションを見つけることでもあるが、
自分の創造性に従い、自分の中にある抑えきれない衝動に応えることでもある。
自分の道を決め、自分の思い通りに人生を再定義することは、楽しみでもあり、
それが自分に力を与えるものでもあるから“
‐LIBRE キャンペーン ディレクター ダイアナ・クンスト
「リブレ オーデパルファム」
フランス語で、“自由”と名付けられたYSLアイコンフレグランス。
ブランドを体現する「LIBRE」は、マスキュリンとフェミニンを昇華させたジェンダーフリーな魅力を放つ、唯一無二の特別なオーラを纏うことができるフレグランス。
マスキュリンなラベンダーのストラクチャーとフェミニンなオレンジブロッサムの甘く燃えるようなノート。2つの衝突によって生み出される自由でアイコニックな香りです。
リブレ オーデパルファム
30mL 12,980円（税込）/ 50mL 18,810円（税込）/ 90ｍL 28,820円（税込）
※2025年8月20日より以下価格改定となります
30mL 13,970円（税込）/ 50mL 19,910円（税込）/ 90ｍL 30,140円（税込）
「リブレ オーデパルファム バニラ クチュール」
「リブレ」からホリデーシーズンだけの特別な香りが登場。
GOLDを身に纏い、最高の輝きを解き放つ「リブレ」が魅せる濃密なバニラ。
ゴールドラムリキュールにディップした上質なバニラブルボンが主役の甘美で芳醇な「リブレ」。
ホリデーの夜を煌びやかに演出するGOLDが一面に施されたエレガントでゴージャスなボトルで限定登場。心のままに自由と出会う、輝きあふれる瞬間を体感できます。
リブレ オーデパルファム バニラ クチュール
50mL 22,000円（税込）
2025年10月24日（金） 全国 数量限定発売
2025年10月15日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック
先行 数量限定発売
【お客様のお問い合わせ先】
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/