伴奏だけではない フラメンコギターの魅力をお届けするコンサート　『フラメンコギター　SOLO Y DUO』ティアラこうとうにて上演決定

『フラメンコギター Solo y Duo』が2025年10月4日（日）にティアラこうとう・小ホール（東京都江東区住吉2-28-36）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて8月23日（土）9:00より発売開始です。

チケット購入はこちら :https://www.confetti-web.com/events/9814

https://edogawanavi.jp/shop/100249/news/detail/2580/

フラメンコギターの独奏の世界とデュオによるハーモニーをお楽しみください♪

踊りの伴奏楽器として知られるフラメンコギターですが、情感豊かなソロの世界を表現することもできるのです。

今回は、ソロに加え、デュオによる音の織りなすハーモニーも堪能して頂きます。素晴らしい響きのホールで、皆様のお越しをお待ちしております。（演奏予定：禁じられた遊び、ブレリアetc.）

公演概要

『フラメンコギター Solo y Duo』

公演日時：2025年10月4日（日） 13:00開場／14:00開演（15:20終演予定）

会場：ティアラこうとう・小ホール（東京都江東区住吉2-28-36）

■出演者

宮川明、岩尾宏

■チケット料金

前売：2,000円（全席自由・税込）

＜カンフェティ限定＞

前売 2,000円 → カンフェティ席 1,800円！

