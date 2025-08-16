伴奏だけではない フラメンコギターの魅力をお届けするコンサート 『フラメンコギター SOLO Y DUO』ティアラこうとうにて上演決定
『フラメンコギター Solo y Duo』が2025年10月4日（日）にティアラこうとう・小ホール（東京都江東区住吉2-28-36）にて上演されます。
公式ホームページ
https://edogawanavi.jp/shop/100249/news/detail/2580/
フラメンコギターの独奏の世界とデュオによるハーモニーをお楽しみください♪
踊りの伴奏楽器として知られるフラメンコギターですが、情感豊かなソロの世界を表現することもできるのです。
今回は、ソロに加え、デュオによる音の織りなすハーモニーも堪能して頂きます。素晴らしい響きのホールで、皆様のお越しをお待ちしております。（演奏予定：禁じられた遊び、ブレリアetc.）
公演概要
『フラメンコギター Solo y Duo』
公演日時：2025年10月4日（日） 13:00開場／14:00開演（15:20終演予定）
会場：ティアラこうとう・小ホール（東京都江東区住吉2-28-36）
■出演者
宮川明、岩尾宏
■チケット料金
前売：2,000円（全席自由・税込）
＜カンフェティ限定＞
前売 2,000円 → カンフェティ席 1,800円！
