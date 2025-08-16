伴奏だけではない フラメンコギターの魅力をお届けするコンサート　『フラメンコギター　SOLO Y DUO』ティアラこうとうにて上演決定

写真拡大 (全3枚)

ロングランプランニング株式会社




『フラメンコギター　Solo y Duo』が2025年10月4日（日）にティアラこうとう・小ホール（東京都江東区住吉2-28-36）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて8月23日（土）9:00より発売開始です。




カンフェティにて8月23日（土）9:00よりチケット発売開始


チケット購入はこちら :
https://www.confetti-web.com/events/9814

公式ホームページ


https://edogawanavi.jp/shop/100249/news/detail/2580/



フラメンコギターの独奏の世界とデュオによるハーモニーをお楽しみください♪



踊りの伴奏楽器として知られるフラメンコギターですが、情感豊かなソロの世界を表現することもできるのです。


今回は、ソロに加え、デュオによる音の織りなすハーモニーも堪能して頂きます。素晴らしい響きのホールで、皆様のお越しをお待ちしております。（演奏予定：禁じられた遊び、ブレリアetc.）


公演概要

『フラメンコギター　Solo y Duo』


公演日時：2025年10月4日（日）　13:00開場／14:00開演（15:20終演予定）


会場：ティアラこうとう・小ホール（東京都江東区住吉2-28-36）



■出演者


宮川明、岩尾宏



■チケット料金


前売：2,000円（全席自由・税込）



＜カンフェティ限定＞


前売 2,000円 → カンフェティ席 1,800円！



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com