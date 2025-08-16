システムサービス「Vivitフィギュア」から「TVアニメ【推しの子】　アイ チアリーディングVer.」が2025年8月に登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ『【推しの子】』から「Vivitフィギュア アイ チアリーディングVer.」を2025年8月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。





◆【推しの子】 Vivitフィギュア アイ チアリーディングVer.

【アミューズメント専用景品】

＜商品詳細＞

【商品名】：【推しの子】 Vivitフィギュア アイ チアリーディングVer.

【種類】：全1種

【登場時期】：2025年8月4週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2508_osnk_SS16159

※無くなり次第終了となります。





■Vivitとは



「あざやかで衝撃的な出会い」



キャラクターが現実に現れたかのような衝撃、あざやかな彩色に引き込まれる様な体験をコンセプトとする、システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。





