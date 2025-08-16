【TVer10周年】「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」をTVerで無料独占配信決定

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて、2025年6月18日（水）に開催された「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の独占無料配信が決定しました。2025年9月14日（日）20時から配信※を行います。

※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり

「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」新しいエンタテインメントメディアです。「ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー」として、2025年6月18日（水）にKアリーナ横浜（神奈川県）で開催されました。

記念すべき初開催となる本公演には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルの8アーティストが参加しました。

さらに、2026年6月10日（水）・6月11日（木）の2日間、同じくKアリーナ横浜にて、Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026の開催も決定しています。

Mrs. GREEN APPLEは、2013年に結成され、2015年にEMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。「第65回日本レコード大賞」「第66回日本レコード大賞」において史上初となるバンドで2年連続の「レコード大賞」受賞、「第74回NHK 紅白歌合戦」「第75回NHK 紅白歌合戦」にも2年連続で出場を果たしました。主要ストリーミングサービスにおいては計27曲が総再生数1億回を突破、Billboard JAPANおよびオリコンにて、全楽曲での国内累計ストリーミング数が100億回を超える史上初のアーティストとなっています。『第39回 日本ゴールドディスク大賞』の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門、『第48回日本アカデミー賞』で新設された特別賞「主題歌賞」を受賞するなど、記録的進化を遂げ続ける国民的人気バンドです。

TVerは、2015年10月にローンチし、2025年でサービス開始10周年を迎える民放公式テレビ配信サービスです。サービス開始当初、53番組・7コーナー、計60コンテンツのVOD配信から始まったTVerは、現在では常時800番組以上のVOD配信に加え、地上波放送のリアルタイム配信も行うなど、安心・安全なコンテンツをいつでも完全無料で提供しています。

このたびTVerで、2025年6月18日（水）にKアリーナ横浜にて開催された「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の独占無料配信が決定しました。会場では約2万人を動員した圧巻のパフォーマンスを、無料でお楽しみいただけます。

今回の独占無料配信はMrs. GREEN APPLEメンバーの発案により実現しました。同じ「10周年」同士のコラボレーション施策を、ぜひお楽しみください。

TVerはこれからもテレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。

■「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」TVer配信概要

【配信コンテンツ名称】

Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』

【配信日時】

2025年9月14日（日）20:00～配信開始

※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり

【公演特設サイト】

https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony

【出演アーティスト】

Mrs. GREEN APPLE

ATEEZ

日向坂46

HY

LE SSERAFIM

M!LK

My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの配信なし

the engy

TOMOO

※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順

【コンセプト】

どこまでも多様で、魅力的なエンタテインメントを。

Mrs. GREEN APPLEは新しいエンタテインメントメディアとして、「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を立ち上げます。

それは、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー。

プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイル。

お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うこの祭典を通じて、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱します。

※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■Mrs. GREEN APPLEについて

大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）による3人組バンド。2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

メジャーデビュー5周年となる2020年、“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。 約1年8か月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。デビュー10周年を迎える2025年は、“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日（火）にベストアルバム『10』のリリース、7月26日（土）・27日（日）に神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万人動員のライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催。また、全国の商業施設とコラボレーション、全国での展覧会、2月15日（土）・16日（日）に韓国での初単独公演、さらに初のドキュメンタリー映画を製作するなど、さまざまなプロジェクトを発表している。

【Mrs. GREEN APPLEオフィシャルホームページ】

https://mrsgreenapple.com/

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/) ）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。