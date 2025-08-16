期間限定！積丹の旅館が贈る「北の海の幸・タラバガニ贅沢御膳」

やどつぐ株式会社

やどつぐ株式会社(北海道積丹郡積丹町、代表取締役 中谷 太一)が運営する老舗料理旅館・お宿かさい(以下「当館」)は、2025年9月8日(月)チェックインのご予約より、北の海の味覚「タラバガニ」を贅沢に使用した「秋の特別タラバガニ膳」のご提供を開始します。

「カニすき鍋」イメージ写真

積丹町の夏の名物・うにが8月末で終漁となることから、新たなメニューとして北海道オホーツク海産のタラバガニをご用意。

タラバガニの棒肉やアワビを含む全7品のお刺身、焼きタラバ、カニすき鍋、タラバ・いくら丼など、料理長が趣向を凝らした全10品のコースでタラバガニを贅沢にお楽しみください。

本プランは当館公式サイト等でご予約受付中、価格は1泊2食付きで26,000円(大人1名)です。

ご提供期間は、2025年9月8日(月)～9月30日(火)となっています。

お宿かさい 公式予約サイト(https://d-reserve.jp/GSEA001F01300/GSEA001A01?hotelCode=0000003081)

◇「秋の特別タラバガニ膳」お品書き

・前菜三品

・お造り…タラバガニ棒肉とアワビほか5品のお刺身

・酢物

・蒸物…冷静海鮮茶碗蒸し

・揚物…天ぷら

・焼き物二品…鮭チャンチャン焼き風、焼きタラバ～焼き野菜と共に

・紙鍋…カニすき鍋

・御飯…タラバ、いくら丼

・漬物

・デザート

※お料理の内容は仕入れ・漁の関係等で変更となる場合がございます

☆朝食もいくらや焼き魚、お刺身など、お宿かさいらしさを感じられる海鮮づくしでご用意します

◇「お宿かさい」について

当館は1975年に積丹町で創業し、以来親子2代で経営してきた老舗旅館です。

積丹町のうにをはじめとする海産物を贅沢に使った「料理の美味しい宿」として知られ、多くのリピーターさんが毎年訪れる人気の宿として長年まちで愛され続けてきました。

2025年、先代の引退を機に札幌のコンサルティング会社・明善株式会社が事業承継を実施。

伝統ある宿と味を大切に守りながら、新料理長が素材の味を活かしたアレンジを施し、さらにご満足いただけるお料理をご提供していきます。

この夏の一番人気、積丹産のうにも楽しめる「積丹膳」