YouTube総再生回数31億回超えを誇る「Spookiz（スプーキッズ）」、映画版のオンライン視聴会が開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）、その長編映画作品である『Spookiz: The Movie』のオンライン視聴会を実施することが決定した。

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数615万人（8月15日現在）、総再生回数31億回超え（8月15日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。

この度、映画『Spookiz: The Movie』（読み：スプーキッズ ザ・ムービー）をYouTube上で同時視聴し、視聴者みんなで盛り上がるオンライン一斉視聴会を行うことが決定した。Spookizで唯一の長編作品となる今作は、YouTube再生回数が2.8億回を超え、こちらも全世界で愛されている。

この作品は、人間たちに気付かれないよう秘密の学校生活を送っていたモンスターたちが、ある日偶然拾ったスマートフォンをきっかけに、ドラキュラのCula（キュラ）が人間の少女・ハナに出会い、真の友情を育んでいく感動の物語だ。

さらに今回の同時視聴会では、英語版での実施だけではなく、Spookiz公式YouTubeチャンネルでは今まで見ることのできなかった日本語吹替版も公開されることとなった。同時視聴会中は、ハッシュタグ「#映画スプーキッズ」を付けてXで感想を投稿し合うことで、視聴者みんなで楽しむことができるだろう。プレミア公開ページが実施日前日にオープンとなるので、まずはチャンネル登録をして、この夏の思い出にぜひYouTube同時視聴会に参加してほしい。

＜『Spookiz: The Movie』（スプーキッズ ザ・ムービー）YouTube同時視聴会＞

◆開催日時：

【日本語吹替版】8月20日（水）19:00～ ※YouTubeプレミア公開：8月19日（火）19:00

【英語版】8月23日（土）10:00～ ※YouTubeプレミア公開：8月22日（金）22:00

◆開催チャンネル：Spookiz公式YouTube https://www.youtube.com/@spookiz

◆参加方法：

上記開催時間に合わせて『Spookiz: The Movie』を観覧し、ハッシュタグ「#映画スプーキッズ」を付けて感想をXで投稿し合い、みんなで盛り上がろう！

＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞

・X：https://x.com/Spookiz_japan

・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/

＜Spookiz公式サイト＞

https://spookizworld.com/

＜その他公式アカウント＞

Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/

TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld

X：https://x.com/Spookiz_world

Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld

＜Spookiz（スプーキッズ）＞

『Spookiz: The Movie（スプーキッズ ザ・ムービー）』 あらすじ：

「人間とモンスター、二つの存在は決して出会うことのないもの。しかし、彼らは世界で最も特別な友達となる。」

太陽が降り注ぐグラウンド、にぎやかな子供たちの声。

どこにでもありそうな、ふつうの町のふつうの小学校。

だけど、誰もいなくなった夜の校舎では、

こっそり隠れていたチビっ子モンスターたちが現れ、

彼らだけの秘密の学校生活を送っていた！

絶対に人間に気付かれてはいけないモンスターキッズたち。

ある日、偶然拾ったスマホがきっかけで、ドラキュラのCula(キュラ)が、

好奇心旺盛な人間の少女・ハナに出会ってしまい…。

人間の少女とモンスターたちは友達になれるのか？

出会うことはないはずの人間とモンスターに真の友情が生まれる物語。

作品紹介：

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を取得した、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は615万人（8月15日現在）、総再生回数は31億回超え（8月15日現在）を誇っている。

※ご掲載に関してのお願い

画像素材を掲載・使用される際は、下記のクレジットを表記ください。

(C)Sony Music Labels Inc.