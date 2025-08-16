『激動の大阪 ～変化の先に備える資産設計～』8/23(土) 会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン


株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号　ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年8月23日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」にて、株式会社プレサンスコーポレーション 佃 大和 氏がサブステージセミナーにご登壇することをご報告いたします。


無料来場登録はこちら :
https://goldonline.co.jp/fes_2025summer/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2025sum_prtimes01

登壇者



佃 大和 氏

株式会社プレサンスコーポレーション


マーケティング支社 General manager



大学卒業後にプレサンスへ新卒入社。営業として全国を飛び回った後、セミナーやイベントの企画を立ち上げ、現在はマーケティング支社GM。


不動産や株に精通し、自社物件を含め複数の資産を保有する投資マニア。


特定商材に偏らない分散型資産戦略を得意とし、大阪市況や開発動向にも明るい。


丁寧で実践的かつ中立的視点が信頼を集めている。






佃 大和 氏 会場限定セミナー


◼︎タイトル

『激動の大阪 ～変化の先に備える資産設計～』


不動産市場や大阪エリアの再開発動向、そして「今後の変化にどう備えるか」をテーマに、資産形成の考え方をわかりやすく解説。


自社不動産を含め複数の資産を保有する講師が、特定の商材に依存しない“分散型資産戦略”をベースに、中立的な視点でお伝えします。


「いま投資すべきか悩んでいる方」「大阪の不動産に関心がある方」「老後や将来の備えとして不動産を検討中の方」にも参考となる内容です。



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/47_1_a43df2541d37b392e42492fa1a202c24.jpg?v=202508160426 ]


THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER とは




本イベントは、マネー・金融・投資系などの情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。



60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、


相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、


オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。



THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER 3つの見どころ


1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！

あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、


選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！


2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催　著名人・専門家のリアルな話が聞ける！

著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催


課題解決のためのヒントがきっと見つかります！


◼︎特別講演（一部）


エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）
「どうなるトランプ関税後の世界経済と株式・為替市場」



伊井 哲朗 氏（コモンズ投信株式会社　代表取締役社長兼最高運用責任者）
「トランプ2.0が日本市場に与える影響とは　日本経済と株式市場の展望」

服部 誠 氏（税理士法人レガート 税理士）
「『相続税の税務調査』調査対象に選ばれる人／実地調査の一日」

杉原 杏璃 氏（タレント、投資家）　特別講演決定！


「相場が荒れても怖くない！杉原杏璃の“私が実践する”資産防衛術


　―高配当株×“杉原式”ポートフォリオを大公開 ―」



3）来場者限定の豪華特典も！スタンプラリー＆アンケートでプレゼントが当たる！

来場者様限定の特別企画をご用意！


会場内で実施するスタンプラリーやアンケート回答へのご協力で


豪華特典が当たるチャンス



[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/47_2_d050fe01bc004d43ac27b8a333538856.jpg?v=202508160426 ]

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。


前回は多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。


今回は会場を拡大し、より充実した内容でお届けいたします！


ご来場を心よりお待ちしております。


