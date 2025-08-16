ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 8月16日開催 日本ペイントマレッツ vs 九州カリーナ 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 8月16日開催 「日本ペイントマレッツ vs 九州カリーナ」の試合は、3-1で日本ペイントマレッツが勝利しました。