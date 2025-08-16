【線上日語會話 NativeCamp】人氣教材《每日話題 / Daily Topics》推出以「忍者」為主題的新課程 / 人気教材「デイリートピック」に”忍者”をテーマにした教材が登場

株式会社ネイティブキャンプ

由株式會社Native Camp（總公司位於東京都澀谷區，代表董事社長為谷川國洋）所提供的線上日語會話服務「Native Camp Japanese」，近日在其熱門教材「每日主題」中新筯了以「忍者」為主題的教材。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』では、このたび、人気教材「デイリートピック」に”忍者”をテーマにした教材を追加しました。

佇 Native Camp Japanese，無論佗位、隨時隨地、無次數限制，攏可以免預約上日本話線頂課程。

本次，我們在人氣教材「每日話題」中新筯了以「忍者」為主題的教材。

忍者是日本在戰國時代活躍的情報與戰術專家。他們一邊觀察敵人的動向，一邊使用手裡劍、煙霧彈等道具完成任務。

在本教材中，學員將先觀看有關忍者的影片，之後與日本籍講師進行討論以加深理解。

推薦給對日本歷史及戰國時代文化感興趣的學習者。

教材連結：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/page-detail/2/19272

【什麼是《每日話題 / Daily Topics》？】

・觀看影片＋討論形式的課程

在課程一開始會觀看約1分鐘的影片，之後與講師進行討論。《Daily Topics》涵蓋娛樂、商業、動畫等各種主題，每天都有新內容更新，讓學習者能持續有趣地學習日語。

・接觸實用的日語

您可以學到日本人日常生活中實際使用的自然語言。

【推薦對象】

・想透過 YouTube、電影、日劇、動畫等影片快樂學習的人

・日語初學者，想熟悉實用短語與表達方式的人

・已完成課本學習，想進一步掌握真實語言的進階學習者

・喜歡動畫，希望透過喜愛的作品快樂學習的粉絲

・想透過討論練習口說能力的人

教材總覽：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/daily_topics

Native Camp Japanese 未來也將持續全力支持日語學習者的成長，並致力於開發符合需求的教材以及培養優秀的講師團隊。

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さにより、世界中の日本語学習者から支持を得ています。

このたび、人気教材「デイリートピック」に、“忍者”をテーマにした教材を追加しました。

忍者は、戦国時代を中心に活動した、日本独自の諜報・戦術の専門家です。敵の様子をうかがいながら、手裏剣や煙玉などの道具を使って任務をこなしていました。

本教材では、忍者に関する動画を見たあと、日本人講師とのディスカッションで理解を深めます。

日本の歴史や戦国時代の文化に興味がある学習者におすすめの内容です。

該当教材：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/19272

【デイリートピック（Daily Topics）とは？】

・動画視聴＋ディスカッション形式のレッスン

レッスンの冒頭で約1分間の動画を視聴し、講師とディスカッションを行います。エンタメ、ビジネス、アニメなど、幅広いテーマが揃っており、毎日新しいコンテンツが追加されるため、飽きることなく学習を続けることができます。

・実践的な日本語に触れられる

日本人が日常的に使う生きた日本語を学ぶことができます。

【こんな方におすすめ！】

・YouTubeや映画、ドラマ、アニメなど、動画を活用して楽しく学びたい方

・日本語初心者で、実用的なフレーズや表現に慣れたい方

・教科書学習を終え、次のステップとしてリアルな日本語を身につけたい上級者の方

・アニメファンで、好きな作品を通じて楽しく学びたい方

・ディスカッションを通してスピーキング力を磨きたい方

教材：https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics

Native Camp Japaneseは、今後も日本語学習者の成長を全力でサポートし、ニーズに合った教材やサービスの提供に努めてまいります。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

