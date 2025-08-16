【2025年7月度】アコムに関するユーザーアンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月8日調査母集団：88人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

アコムを選んだ経緯に関するアンケート調査

アンケート回答者は以下のような経緯で借入先にアコムを選んでいた。

あなたが借入先にアコムを選んだ理由を教えてください。

多くのユーザーはアコムがWeb完結で申し込める点や即日融資が可能な点にメリットを感じており、アコムの金利条件が良い(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/#index_id3:~:text=%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AF%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E9%87%91%E5%88%A9%E6%B0%B4%E6%BA%96,-%E5%89%8D%E8%BF%B0%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A)と答えた人は僅か1.1%だった。

アコム以外に検討したカードローンを教えてください。

アコムと同じ大手の消費者金融を比較対象としている人が多かった。

アコムの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/#index_id3:~:text=%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%87%E2%80%A6-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D14%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E6%AF%94%E8%BC%83,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80)はもちろん、審査や手続きの利便性・スピードなどを比べていると考えられる。

アコムの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

消費者金融を利用する際、金利はどの程度重視しますか？

アコムをはじめとする消費者金融では、金利を「ある程度重視する」人が約6割で、「非常に重視する」人と合わせると8割を超えた。

アコムの金利は適正だと思いますか？

アコムの金利が「適正だと思う」(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/)人が45.5％だったのに対し、「高すぎると思う」人も40.9％いた。

銀行カードローンと比較するとアコムの金利が高い(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E9%87%91%E5%88%A9%E3%82%92%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%82%8B2%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E9%87%91%E5%88%A9%E3%82%92%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%82%8B2%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%81,-%E7%B6%9A%E3%81%84%E3%81%A6)と感じる人もいるのだろう。

他社の金利と比較して、アコムの金利をどう感じますか？

他社比較では、アコムの金利を「他社と同程度」と評価する(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/#index_id13:~:text=%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8BQ%26A-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E4%BB%96%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%81%AB%E6%AF%94%E3%81%B9%E3%81%A6%E9%AB%98%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9)人が79.5％となった。

アコムの金利は年3.0％～年18.0%(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/#index_id15:~:text=%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84%E3%80%82-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E9%87%91%E5%88%A9%E3%82%92%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E9%87%91%E5%88%A9)で、上限金利は大手消費者金融と変わらず、下限金利についてはプロミス・レイクよりも低い水準となっている。

先述の通りアコムの比較対象に大手消費者金融が挙げられていたことから、このような結果になったと考えられる。

アコムの金利に対する満足度を教えてください。

アコムの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/)の満足度評価では、「普通」との評価が45.5％で最も多かった。

アコムの即日融資(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1019/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

アコムの即日借入を利用したことがありますか？

アコムで即日借入ができた(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1019/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB-%E7%94%B3%E8%BE%BC-%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%BE%E3%81%A7:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%EF%BC%81%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%80%9C%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%BE%E3%81%A7,-%E7%B6%9A%E3%81%84%E3%81%A6)ことがある人は全体の76.1%となった。

アコムで即日融資を受けた時、借入希望額はいくらに設定しましたか？

アコムで即日融資を受けた人の借入希望額(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1019/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB-%E7%94%B3%E8%BE%BC-%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%BE%E3%81%A7:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%93%E3%81%86%E3%80%82-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%A7%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5)は「6～10万円」が最も多く、概ね50万円以内に設定していることがわかった。

実際にアコムで借入までにかかった時間を教えてください。

アコムの借入時間は「30分～1時間」が40.3%で最も多く、今回のアンケートではほぼ全員が最長でも6時間以内にお金を受け取っており、アコムで即日融資が可能(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1019/#h-%E6%97%A9%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%80%9F%E5%85%A5%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E6%97%A9%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%80%9F%E5%85%A5%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B,-%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AB)なことがデータからもわかった。

アコムで即日借入したお金は何に使いましたか？

回答者の約6割が即日借入したお金を「生活費」に使っていた。

アコムで即日融資が可能(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1019/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB-%E7%94%B3%E8%BE%BC-%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%BE%E3%81%A7:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E6%97%A9%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%80%9F%E5%85%A5%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B,-%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AB)なことは、「生活費」を必要とするユーザーにとって大きなメリットになっているといえる。

即日借入が可能なことは、消費者金融を選ぶ際の決め手になりますか？

約9割の回答者が即日融資の可否を借入先を決める重要な要素としていた。

アコムで即日融資が可能(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1019/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB-%E7%94%B3%E8%BE%BC-%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%BE%E3%81%A7:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8BQ%26A,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%8D%B3%E6%97%A5)なことは、ユーザーにとって大きなメリットになっているといえる。

アコムの即日融資に対する満足度を教えてください。

アコムの即日融資(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1019/)の満足度評価では、「非常に満足」「満足」との評価が合計で8割近く集まった。

アコムの審査(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1126/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

アコムの審査のスピードをどのように感じましたか？

アコムの審査のスピードが「早かった」(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1126/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%ABweb%E3%81%A7%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%82%82%E3%81%86:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%ABWEB%E3%81%A7%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%82%82%E3%81%86%EF%BC%81,-%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AB)と回答した人は47.7％で、「遅かった」と答えた人は僅か1.1%だった。

アコムの審査に収入証明書の提出は必要でしたか？

アコムの審査における収入証明書の有無(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1126/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%ABweb%E3%81%A7%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%82%82%E3%81%86:~:text=%E9%9B%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82-,2.%20%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%82%92%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB)については、提出不要だった人が68.2％となり、提出した人（31.8%）を大きく上回った。

アコムの審査結果はどれくらいで通知されましたか？

アコムの審査結果が通知されるまでの時間(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1126/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%ABweb%E3%81%A7%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%82%82%E3%81%86:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%93%E3%81%86%E3%80%82-,1.%20%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%AB%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%82%80,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB)は、「1時間以内」が最も多く37.5%、続いて「30分以内」が22.7%、「3時間以内」が13.6%となった。

アコムの審査基準は適正だと思いますか？

アコムの審査基準(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1126/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%ABweb%E3%81%A7%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%82%82%E3%81%86:~:text=%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%87%E2%80%A6-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E9%80%9A%E9%81%8E%E7%8E%87%E3%81%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9,-2023%E5%B9%B44)については、「適正だと思う」人が79.5％で最も多く、「甘いと思う」人も10.2％いた。

アコムの審査に対する満足度を教えてください。

アコムの審査(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/1126/)の満足度評価では、「非常に満足」「満足」との評価が合計で8割近く集まった。

また、「不満」や「非常に不満」と答えた人は一人もいなかった。

アコムの在籍確認(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3261/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

アコムでの借入を検討する際、在籍確認は懸念材料でしたか？

アコムの在籍確認の方法(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3261/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9C%A8%E5%B8%AD%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bq-amp-a:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9C%A8%E5%B8%AD%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8BQ%26A,-%E6%B4%BE%E9%81%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AE)が借入する際に「気になった」と回答した人は合計で約7割となった。

アコムの在籍確認はどの方法で行われましたか？

「アコムの在籍確認がWeb上での書類提出で完了した(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3261/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9C%A8%E5%B8%AD%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bq-amp-a:~:text=%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%87%E2%80%A6-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AF%E5%8E%9F%E5%89%87%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AA%E3%81%97%EF%BC%81%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%82%82%E4%BA%8B%E5%89%8D%E3%81%AE%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E5%90%8C%E6%84%8F%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8E%9F%E5%89%87)」と回答した人が全体の9割近くに上った。

事前に電話をすることへの同意を求める連絡はありましたか？

電話による在籍確認を行う際、事前にアコムから同意を求める旨の電話を受けた(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3261/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A8%E3%81%8D:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A8%E3%81%8D%EF%BC%9F,-%E5%89%8D%E8%BF%B0%E3%81%AE%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0)人は60%だった。

なお、20%が「覚えていない」と回答した。

アコムからの在籍確認で周囲に借入がバレたことはありますか？

アコムからの在籍確認(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3261/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A8%E3%81%8D:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8B%EF%BC%9F%E3%83%90%E3%83%AC%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%AD%96%E3%81%AF%EF%BC%9F,-%E3%82%82%E3%81%97%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%8B%E3%82%89)で周囲に借入がバレたことがある人はわずか3.4％だった。

これに対し、バレたことがない人は64.8％、そして「わからない」と回答した人が31.8％だった。

アコムの在籍確認に対する満足度を教えてください。

アコムの在籍確認(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3261/)の満足度評価では、「満足」との評価が42.0％で最も多かった。

アコムの口コミ・評判(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17218/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84-%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AF:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%EF%BC%9F%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AF%EF%BC%9F,-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%82%92%E5%AE%9F%E9%9A%9B)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

あなたが思うアコムの一番のメリットは何ですか？

アコムのメリット(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17218/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84-%E8%89%AF%E3%81%84%E8%A9%95%E5%88%A4%E3%81%A8%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%EF%BC%9F%E8%89%AF%E3%81%84%E8%A9%95%E5%88%A4%E3%81%A8%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%81,-%E7%B6%9A%E3%81%84%E3%81%A6)には、「すぐに借りられる」ことを挙げた人が52.3％で圧倒的に多かった。

そのほかには、「審査に通りやすい」「借入・返済がしやすい」などが挙がった。

あなたがアコムに最も改善してほしいことは何ですか？

一方、アコムの改善点(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17218/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84-%E8%89%AF%E3%81%84%E8%A9%95%E5%88%A4%E3%81%A8%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%EF%BC%9F%E6%82%AA%E3%81%84%E8%A9%95%E5%88%A4%E3%81%A8%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%81,-%E8%89%AF%E3%81%84%E8%A9%95%E5%88%A4%E3%81%8C)には、「金利が高い」を挙げた人が37.5％で最も多かった。

なお、「特にない」との回答も31.8%で2番目に多く集まった。

アコムのカードローンを家族や友人におすすめしたいですか？

アコムを周囲におすすめしたいか(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17218/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B:~:text=%E8%A3%8F%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82-,%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%AE%E4%BA%BA,-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%A7%E3%81%AE)については、「おすすめしたい」人が44.3％、「おすすめしたくない」人が17％だった。

また、「どちらとも言えない」と回答した人は38.6%だった。

アコムの総合満足度を5段階で評価してください。

アコムの総合満足度評価(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17218/#h-%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E5%88%86%E6%9E%90%EF%BC%81%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%82%82%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%AA%E7%90%86%E7%94%B1,-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F)では、「満足」との評価が61.4％で最も多かった。

アンケート回答者のデータ

あなたの年齢を教えてください。あなたの職業を教えてください。■会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp

