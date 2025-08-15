麗可愛いロマンチック雑誌『PECHE』掲載モデルオーディション開催決定！8月27日までエントリー受付！

株式会社マシェバラ

2020年12月に誕生した雑誌『PECHE』。本オーディションでは、『PECHE 010』（2025年12月発売予定）の掲載モデルを選出します。

■PECHEとは？

“私”を生き抜くためのビジュアルmag。

トレンドは追いかけるだけではなく、自分のものにして楽しんで欲しい。ずっと変わらずに好きなものを見つけて欲しい。ときめきを大切にして欲しい。価値観を広げて豊かな人になって欲しい。自分の弱さも他人の弱さも認められる強さを持って欲しい。ただ大人の可愛さやそれぞれの自我を伝えるだけではなく、「本当のところ」に触れながら麗しくて可愛い世界観を追求していきます。

ずっと眺めていたくなるような眼福なビジュアル本であり、様々な毎日を過ごす中で一歩踏み出す勇気になるような言葉もたくさん詰まった、お守りのような本でもあります。

ー “ときめきというパワーで世界を変えていく”

『PECHE』公式HP：https://web.peche-co.jp/

『PECHE』公式Instagram：https://www.instagram.com/peche_magazine/

【募集要項】

・16歳～30歳までの女性

・事務所の有無・活動歴不問

・審査対象コンテンツのスケジュールに参加・利用できる方

・撮影スケジュールを確保できる方

撮影は都内スタジオで2025年10月の土日を予定しています。

日程はPECHE編集部が指定したスケジュールに合わせていただきます。

日程変更は一切受け付けることができませんので予めご了承ください。

【オーディションスケジュール】

▼予選Aブロック

応募締め切り…8月15日（金）正午12:00

審査期間…8月16日（土）～8月20日（水）

▼予選Bブロック

応募締め切り…8月27日（火）正午12:00

審査期間…8月28日（木）～9月1日（月）

▼決勝

審査期間…9月8日（月）～9月18日（木）

【審査内容】

ネット配信サービス「マシェバラ」、SNS（X）で審査を行います。

審査詳細：https://www.mache.tv/event/peche/detail/

【各賞】

・決勝最終ランキング1位 グランプリ

・審査員特別賞（最終ランキング10位以内から1名）

以上の受賞者を2025年12月発売予定の『PECHE 010』にモデル掲載します。

（ヘアメイク・衣装はPECHEプロデュース）

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/

■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録

■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”麗可愛いロマンチック雑誌PECHE掲載モデルオーディション”にご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_peche

参加希望のオーディション名は”PECHE”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。

配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。

エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります

【アプリ】

【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/

【公式サイト／SNS】

・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/