【#CHEERS205】作家浅見帆帆子が手掛ける新作トップス登場
株式会社ハミングアップ
2way リボントップス \28,000
2way リボントップス
着痩せするリボン使いを細部まで追求したデザイン。
【#CHEERS205】
【#CHEERS HEART】
【浅見帆帆子】
印象の異なる黒・ピンクの2色展開です。
長さと太さの異なる2wayリボンは、シャープな印象にも、スイートな装いにも自在に対応します。
『腰回りをさりげなくカバーできるのが嬉しい』というお客様の声を反映し、ヒップラインをふんわり包み込むパターン設計で、スタイルアップ効果を高めました。
