【Bリーグ・アルティーリ千葉】スポーツ×音楽の新イベント「Altiri -Altiri Chiba Music Event-」、9月6日開催決定
株式会社アルティーリ
所 在 地：千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー22F
プロバスケットボールクラブ「アルティーリ千葉」を運営する株式会社アルティーリでは、新たなカルチャーイベント「Altiri -Altiri Chiba Music Event-」を、2025年9月6日（土）に千葉市「the RECORDS Diner」にて開催いたします。
本イベントは、スポーツと音楽のカルチャーを掛け合わせ、バスケットボールの枠を超えたカルチャームーブメントを千葉市に発信することを目的としています。
将来的には、世界基準の音楽イベントへと成長させ、地域に新たなカルチャーを創出することを目指します。
- 日程：2025年9月6日（土）15:00 ~ 21:00
- 会場：the RECORDS Diner（千葉市中央区）
- チケット：5,000円(税込) / 1ドリンク付
- 主催：株式会社アルティーリ
- 特設WEB : https://altiri.jp/altiri/music/2025-26/
- DJ MURO
- DJ KOCO AKA SHIMOKITA
- KYMGYM -KAZUMI KIMURA-
- AGT
- DJ HICO
【メディア取材受付について】
ご取材をご希望の方は、下記より取材申請をお願いいたします。
https://forms.gle/hYoKXtKJFsFMXgSy6
※申請期限：9月5日(金) 12:00
