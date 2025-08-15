ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、アイドルグループ「とわる公式サイト」がオープン！
株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「合同会社T.W.R.（大阪府大阪市、代表取締役社長：有村恭介）」が運営するアイドルグループ「とわる」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。
オフィシャルサイト兼ファンクラブサイトご紹介
今日からあなたも担ぎ手！
お祭り系アイドルグループ『とわる』のファンクラブがいよいよスタート！
特典券、限定動画、チケット先行販売、1on1トーク、LIVE映像アーカイブなどなど、ここでしか味わえない体験が盛りだくさん！
応援の熱で、とわるをもっともっと高みへ！
●サイト名：とわる公式サイト
●URL: https://towaru.net/
◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格
⚫︎【とわる箱推し】担ぎ手：月額550円
「とわる」全体を応援したい方向けのプランの第一歩。気軽にとわるを支える仲間として
参加できます。
⚫︎【とわる箱推し】神輿：月額5,500円
ともにグループを盛り上げる、とわるにとって頼もしい存在に！
⚫︎【とわる箱推し】神様：月額11,000円
圧倒的な愛と存在感で、とわるを見守る象徴的な存在に。あなたの応援が、とわるの未来を
動かします！
⚫︎ メンバー別プラン：月額2,200円（税込）
推しメンをもっと身近に感じたいあなたへ。
お気に入りのメンバーをしっかり応援できる応援プランです！
◆コンテンツ紹介◆
※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。
１.会員番号付きデジタル会員証
加入後はマイページの会員証からデザインパターンを変更できます。
２.推しメンカード / 推しメン設定
メンバーからひとりだけ推しメンバーを設定できます。加入後はサイト内マイページの
「推しメン設定」からご登録いただけます。
３.誕生日メッセージ
年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けいたします。加入後はマイページの
メッセージBOXに届きます。
４.ブログ
加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。
５.ギャラリー
加入後はサイトのGALLERYコーナーからお楽しみいただけます。
６.ライブ配信
不定期で行われるライブ配信をご視聴いただけます。
７.ムービー
加入後はサイトのMOVIEコーナーからお楽しみいただけます。
８.ファンクラブ先行チケット販売
チケットの先行販売をご利用いただけます。
９.個別メッセージ
メンバー本人から、または運営からのメッセージが届きます。
マイページのメッセージBOXにてご確認いただけます。
※メッセージは不定期更新です。
※ご加入前のメッセージは閲覧できません。
10.デジタル特典券
チェキ撮影、動画撮影などの特典券が毎月付与されます。
・【神様】：サイン入りチェキ撮影券2枚、1分動画撮影券2枚
・【メンバー別プラン】：1分動画撮影券 1枚
※ INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。
11.1on1トーク（マイトーク）
メンバーからのメッセージに返信が可能な、1対1のチャット機能です。
12.LIVE映像アーカイブ配信
加入後はサイトのMOVIEコーナーからお楽しみいただけます。
▼プラン加入特典 コンテンツ比較表
[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/210_1_2566c59cf72f67b1e5849a97512c75b6.jpg?v=202508160356 ]
※比較表内全て税込表記です。
◆とわるメンバーからのメッセージ◆
なんとなんと私たちのファンクラブがスタートしました～！！
ファンクラブでしか体験できない内容も盛り沢山！
ここでしか見れないメンバーの色んな面が見れちゃうから私たちをもっと知ってすきから大好きに！
大好きから愛してるになっちゃってくれー！
色んなプランあるから目が離せないし、漏れがないようにチェックしてね！
◆グループ紹介◆
『とわる』は、2019年4月27日に活動を開始したお祭り系アイドルグループ。
“笑顔満開・お祭り騒ぎ”をコンセプトに、見る人すべてを巻き込むエネルギッシュなステージを展開しています。
他に類を見ない個性あふれる楽曲と、全力のパフォーマンスで観客を熱狂の渦へ。
盛り上がる楽曲と満開の笑顔で、今日もたくさんの人に元気を届けています。
◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆
推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。
日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。
企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。
※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ
FaveConnect公式ホームページ :
https://faveconnect.com/
【会社概要】
株式会社日テレWands
所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階
代表者：角田 洋子
設立日：2018年7月2日
【本件に関するお問い合わせ先】
お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。
問い合わせフォーム :
https://faveconnect.com/contact/