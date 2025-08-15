ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、Protea* Official Site・Official Fanclub「ぷろてあといっしょ」がオープン！
株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社プラチナムピクセル（東京都渋谷区、代表取締役：山口 晋路）」が運営するダンス＆ボーカルグループ Protea*のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。
オフィシャルサイト兼ファンクラブご紹介
プロテアの花言葉 “変幻自在” をコンセプトに、多種多彩な音楽と掛け合わさっていく8人組ダンス＆ボーカルグループ「Protea*」の公式サイト兼ファンクラブサイトが本日オープン。
オフィシャルファンクラブ「ぷろてあといっしょ」では、ライブイベントのチケット先行販売や、限定公開の個別メッセージ、推しメン設定、ギャラリー、ムービーなど盛りだくさんの内容でコンテンツを展開予定です。
公式サイト
●サイト名：Protea* Official Site
●URL：https://byprotea.net
ファンクラブサイト
●サイト名：ぷろてあといっしょ
●URL：https://byprotea.net/static/service/
◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格
【グループプラン】
●赤ちゃんAstar*：月額550円(税込)
【メンバー個別プラン】
●推しメンプラン：月額2,750円(税込)
各メンバー毎の個別プラン。
メンバーからの個別メッセージや毎月付与されるチェキ撮影券(デジタル特典)など特別な特典をご用意！
※各メンバープランには複数加入が可能です。
◆コンテンツ紹介◆
※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。
- 会員番号付きデジタル会員証
ロゴデザイン／メンバー集合デザインの2種類の会員証がございます。
- ファンクラブ先行チケット販売
- 推しメン設定
メンバーから「推しメン」(お気に入りのメンバー)を選んでご登録いただけます。
- ギャラリー
会員限定でProtea*の画像ギャラリーをお楽しみいただけます。
- ムービー
会員限定でProtea*のムービーをお楽しみいただけます。
- ライブ配信
不定期でライブ配信を実施します。
- 誕生日メッセージ
年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けします。
- 個別メッセージBLOG
不定期でメンバーからメッセージBLOGをお届けいたします。
- チェキ撮影券
イベント時やライブ会場で使えるデジタル特典券です。
※ INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。
▼プラン加入特典 コンテンツ比較表
◆ Protea*からのメッセージ◆
川村泰成
この度！Protea*初のファンクラブ開設！やったー！
このファンクラブではSNSには上がらない特別な写真や誕生日のメッセージなどが受け取れます！
みんなの毎日を少しでも彩っていくことが出来たら嬉しいな！
楽しみにしててねー
出村香月
今回！なんと！！初のファンクラブ開設
僕らのことを多くの人たちが応援してくれるからこそできる特別なこと、本当にありがとう
どんな投稿をしていくのかは、加入してからのお楽しみ✌️折角だからここでしかみれない特別なコンテンツにしていきたいなぁって思います！
そして、グループの情報もここで是非チェックしてより『Protea*』を好きになっていってください😚
岡島源武
ついに！ファンクラブ！開設です！！
一つの夢でした。嬉しい。こうやって一つずつ夢を叶えていく姿をあなたに見せることができてとっても嬉しいです。
僕は結構好きになったものだとフットワーク軽くファンクラブに登録してしまうタイプなのですが、僕と出会ったすべての人がどうしても入りたくなっちゃうような、そんな"ここでしか見れないもの"を発信していけたらと思っています。ぜひ『もとむんAstar*プラン』登録してねん♪
p.s.とても大事なことなのですが、こちらのファンクラブの目玉のメッセージBOX機能は入会時からしか読むことができないため、過去のものは読めません。はじまる瞬間、見逃さないでね👀
立嶋迅留
皆さんのおかげでファンクラブを開設できることになりました！！
せっかくファンクラブができたということで、普段はあげないような写真だったり、歌動画だったりと貴重なものにしたいと思ってるので、ぜひ、チェックしてみてください ♂️🤝
いつも、応援ありがとう！
この先もっとProtea*と身近に見守ってくれると嬉しいです♪
飯泉遥斗
Protea*公式ファンクラブ、
「ぷろてあといっしょ」が開設しました
ここでは、普段見れないようなProtea*の1面だったり、特別に公開されるものがあるかも🤭
その中でも！この「ぷろてあといっしょ」には
個別にメンバーを推す事が可能な機能もありますっ✌
私、飯泉遥斗のところは「はるとくんAstar*」
となっております！
推し活って箱推しだからこそ楽しめる内容もあるけど、折角ならだれか入ろうかなってなやんでるそこのあなたに！この文章が届いてるといいなぁ🤭
はるとくんAstar*でしか味わえないような投稿をしていくので楽しみにわくわくしてまっててね！
※メッセージボックス機能について
入会してからの投稿しかみれません!!️
つまり！遅れて入会した場合初投稿とかみれないのかも😵 😵 😵
でも！開設当初から入会してない私は
「もうつまらないってこと！？」って出会ってからファンクラブの存在にきづいたあなたの事も
当たり前に楽しませる内容になってるので！
安心して入会してみてくださいっ🫶
改めて、Astar*になってくれてありがとう🫶
大塚琉司
Protea*公式ファンクラブ『ぷろてあといっしょ』が開設されました！
ここでは、かわいいるんくんや、かっこいいるんくん、尊いるんくんを思う存分 濃く見れちゃいます！ ദ്ദി＞ᴗ＜)(ハート)
普段アーティストアイドルとして活動してる僕 大塚琉司が、気張らず、どこか親近感のあるナチュラルで飾らない姿もお届けします
"あなたと僕" というマブでラブな空間にしよ～🈂️
僕のこと好きな人は絶対入ってほしいですし、るんくん気になっちゃってるなぁ～って人も、ぜひ気軽に入会してね~！！！🎶
鈴木博貴
Astar*のみなさーん
遂にProtea*のファンクラブ
「ぷろてあといっしょ」が発足しましたー！！
皆が楽しめるような色々なコンテンツを用意しているからお楽しみにだねー！ ファンクラブならではの特典やここでしか見れない・話さない事を沢山アップしていくから絶対入会して損はしないよ？ もっともっと沢山僕の事を知って欲しいなー？ 沢山想い出作ろうね🌟
朝日奈侑史
新しく新メンバーとして加入したゆーじにゃんこと朝日奈侑史です
ファンクラブに入るか迷ってる方がいたら聞いてください！！過去に投稿した写真や動画などは後からファンクラブに入っても見れないのでめちゃめちゃもったいないですよ！！絶対にみんなを後悔させない！！今日から僕を身近に感じてみませんか？？まってるよ🌟
◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆
推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。
日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。
企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。
※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ
FaveConnect公式ホームページ :
https://faveconnect.com/
【会社概要】
株式会社日テレWands
所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階
代表者：角田 洋子
設立日：2018年7月2日
【本件に関するお問い合わせ先】
お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。
問い合わせフォーム :
https://faveconnect.com/contact/