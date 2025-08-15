¥Ç¥Ó¥åー22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÄÍ °¦¤ÎËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ÖLOVE IS BORN¡×¤òº£Ç¯¤âU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ª
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÄÍ °¦¡¡LOVE IS BORN ～22nd Anniversary 2025～¡×¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢·î³Û²ñ°÷¤ÎÊý¤Ê¤éÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÄÍ °¦¤ÎËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ÖLOVE IS BORN¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤âU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë9·î9Æü¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¤È¤Ê¤ë9·î10Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ðー¿Ô¤¯¤·¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-NEXT¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖU-NEXT MUSIC FES¡×¤Î¡¢ËÜÆü8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë ¹Ô¤ï¤ì¤¿DAY4¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê meets ÂçÄÍ °¦¡×¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤â10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤È¤Î½é¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢2¥«·îÏ¢Â³¤ÇÂçÄÍ °¦¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¡ÖLOVE IS BORN¡×¤äÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢ÂçÄÍ °¦¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÂ¿¿ôÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÄÍ °¦¡¡LOVE IS BORN ～22nd Anniversary 2025～
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gFk17BUtyh0 ]
»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010014
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë17:15 ～¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë00:00～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®¸ø±é¡§9·î7Æü Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ² ¸ø±é
¢¨»ëÄ°²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
U-NEXT MUSIC FES ¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê meets ÂçÄÍ °¦
»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009984
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡¢ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê / ÂçÄÍ °¦
¡ÚÂçÄÍ °¦ ÇÛ¿®Ãæ°ìÍ÷¡Û
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011708
