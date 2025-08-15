²ÅµÁ»Ô¡¢ÆüËÜË¬Ìä¤ÇÊ¸²½³°¸ò¤ÈÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë
²«ÉÒØª»ÔÄ¹¡¢²ÅµÁ»ÔË¬ÌäÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ÆÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢Ê¸²½³°¸ò¤äÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¸òÎ®¤ò¼Â»Ü
²ÅµÁ»ÔÀ¯ÉÜË¬ÌäÃÄ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î9Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¡¦´ØÀ¾¤òË¬¤ì¡¢Ê¸²½¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎGrand Green Osaka¤Ë¤¢¤ë¸½ÂåÅª¤ÊÅ¸¼¨¡¦¸ø±é¶õ´Ö¡ÖVS.¡×¤ò»ë»¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃæÇ·Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTAIWAN PLUS 2025 ÂæÆü¿·É÷¡×¤Ë»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¡Ö¿À¸Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ー¡ÊKIITO¡Ë¡×¤òË¬Ìä¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁÏÂ¤µòÅÀ¤Î»öÎã¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡ÖWe TAIWAN¡×ÂæÏÑ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àÆÃÊÌÅ¸¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅ
¡ÖWe TAIWAN¡×ÂæÏÑ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àÆÃÊÌÅ¸¤Ç¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¤ÎÎÓº«±Ï»á¤¬²«ÉÒØª»ÔÄ¹¤ËÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð
Ê¸²½Éô¼çºÅ¤Î¡ÖWe TAIWAN¡×ÂæÏÑ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àÆÃÊÌÅ¸¤¬¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎGrand Green Osaka¡ÖVS. ¶õ´Ö¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¤ÎÎÓº«±Ï¡Ê¤ê¤ó¤¯¤ó¤¨¤¤¡Ë»á¤¬Íè¾ì¼Ô¤òÄ¾ÀÜ°ÆÆâ¤·¡¢¥Æー¥Þ¡ÖÂæÏÑËÜ¿§¡ÊÂæÏÑ¤ÎËÜÍè¤Î¿§¡Ë¡×¤Î¤â¤È¡¢ÄÄÀ¡ÇÈ¡Ê¤Á¤ó¤È¤¦¤Ï¡Ë¡¢ÎÓ¶Ì»³¡Ê¤ê¤ó¤®¤ç¤¯¤¶¤ó¡Ë¤éÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¤ÎÌ¾ºî¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Å¸Í÷²ñ¤ÏÀèÃ¼±ÇÁüµ»½Ñ¤È¸÷¡¦²»¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢²ÅµÁ½Ð¿È¤ÎÄÄÀ¡ÇÈ¤ÎÉ®Ã×¤ä¿§ºÌ´¶³Ð¤òºÆ¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÅµÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÃæ±û¥íー¥¿¥êー¤Ë¤¢¤ëÊ®¿åÃÓ¤ä±Ø¼Ë¤ÎÉ÷·Ê¤â±Ç¤·½Ð¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò·Ý½ÑÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥¥å¥ìー¥¿ー¤ÎÎÓº«±Ï»á¤È²«ÉÒØª»ÔÄ¹¤¬¡¢ÂæÏÑ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾ºî¤òÀèÃ¼±ÇÁü¡¦¸÷¡¦²»¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç´Õ¾Þ
²«ÉÒØª¡Ê¤³¤¦¤Ó¤ó¤±¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡ÖËÜÅ¸¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ëÂæÏÑ¤ÎÊ¸²½¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢À¤³¦¤ËÂæÏÑ¤Î¼«¿®¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ÅµÁ¤¬ÂæÏÑ¤Î¡Ø³¨²è¤ÎÅÔ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢½é´ü¤Î¥â¥À¥óÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ñ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤·¡¢´ñÀ×¤ÎÅç¡¦ÂæÏÑ¤ÎÌµ¸Â¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²ÅµÁÉ´Áª¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÖTAIWAN PLUS 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
²«ÉÒØª»ÔÄ¹¡¢²ÅµÁ»ÔË¬ÌäÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æ¡ÖTAIWAN PLUS 2025 ÂæÆü¿·É÷¡×¤òË¬Ìä¤·¡¢Ãæ²ÚÊ¸²½Áí²ñ¤Î²«蘩螵ÉûÈë½ñÄ¹¤È¶¦¤Ë¡Ö²ÅµÁÉ´Áª¡×¤òPR
²ÅµÁ»Ô¤Î¡Ö²ÅµÁÉ´Áª¡×¡Ê²ÅµÁ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó100¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Ê¸²½¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ä¹©·Ý¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢8ÁÈ¤ÎÂåÉ½¤¬8·î9Æü¤«¤é10Æü¤ª¤è¤Ó16Æü¤«¤é17Æü¤Î2½µËö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃæÇ·Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTAIWAN PLUS 2025 ÂæÆü¿·É÷¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¡£½ÐÅ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ÄÄº´Ì±ÌÚðº¹©ºî¼¼¡ÊÅÁÅýÌÚÄ¦¹©Ë¼¡Ë¡¢¼êÈ¾²°¡Ê¹©·ÝÅ¹¡Ë¡¢²ÅµÁ¾ëð¦ÉÀ¡ÊÅÁÅý»û±¡¡Ë¡¢Åò¾ëó¡¹Ô¡Ê¥¬¥Á¥ç¥¦ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ë¡¢µÁ¶½²ÅîÖ¡Ê¾úÂ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡¢Î¤¶Á咖啡¡Ê¥³ー¥Òー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡¢Ê³µ¯Ê¡ÊÆÌß¡ÊÊÆ²Û¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡¢ÎÓæâÌÀº»ÆéµûÆ¬¡ÊµûÆ¬ÆéÎÁÍýÀìÌç¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
²«ÉÒØª»ÔÄ¹¤¬²ÅµÁ»Ô¤ÎÊ¸²½ÁÏ°Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGood Form¡×¤òPR
²«ÉÒØª»ÔÄ¹¤¬ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¶¦¤Ë¡Ö²ÅµÁÉ´Áª¡×¤òPR¡¢¾úÂ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖµÁ¶½²ÅîÖ¾ßÌý¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð
²ÅµÁ»ÔË¬ÌäÃÄ¤¬ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¶¦¤Ë¡Ö²ÅµÁÉ´Áª¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö320+1 ²ÅµÁ»ÔÇîÍ÷²ñ¡×¤òPR
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤ÏÂæÏÑ¤ÎÌë»ÔÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²»³Ú¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹©·ÝÉÊ¡¢Èþ¿©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌó100ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁÏ°Õ¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²«ÉÒØª¡Ê¤³¤¦¤Ó¤ó¤±¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢°¤Î¤»³Å´Æ»¡ÖÛÛ絓¹æ¡ÊVivid Express¡Ë¡×¤ÎÌÏ·¿¤ä²ÅµÁ¾ëð¦ÉÀ¤Î²¾ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢ÌÚÄ¦¹©·Ý¤ä½¡¶µÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÓæâÌÀº»ÆéµûÆ¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ä¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¡¢ÂæÇÀ82¹æÊÆ¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÊÆÀ½ÉÊ¡¢°¤Î¤»³¥¨¥¹¥Æー¥È¥³ー¥Òー¡¢¾ßÌý¤ä¥Í¥®Æþ¤ê¥¬¥Á¥ç¥¦Ìý¤Ê¤É¡¢²ÅµÁ¤ÎË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ÎÁÏ°Õ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
¿À¸Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¹½ÁÛ¤ò¿ä¿Ê
²«ÉÒØª»ÔÄ¹¤¬¡Ö¿À¸Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ー¡ÊKIITO¡Ë¡×¤òË¬Ìä¡¢¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶áÆ£·ò»Ë»á¤¬±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð
8·î10Æü¡¢²«ÉÒØª¡Ê¤³¤¦¤Ó¤ó¤±¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¿À¸Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ー¡ÊKIITO¡Ë¡×¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Îò»ËÅª·úÃÛÊª¡Öµì¿À¸ÍÀ¸»å¸¡ºº½ê¡×¤òºÆÀ¸¤·¡¢ÁÏÂ¤À¤È¼Ò²ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÅÔ»Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²ÅµÁ»Ô¤Î¡ÖÃÏ°è¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¹½ÃÛ¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆüÂæ¤ÎÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥óÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
KIITO¤Î¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶áÆ£·ò»Ë»á¤¬»ÜÀß¤ò°ÆÆâ¤·¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð
²«»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡ÖKIITO¤Î¶õ´ÖºÆÀ¸¤ä»ÔÌ±»²²Ã¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µì»ÜÀß³èÍÑ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»öÎã¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬²ÅµÁ»Ô¤Ç·×²èÃæ¤ÎÃÏ°è¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£º£¸å¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¹½ÃÛ¡¢»ñ¸»Åý¹ç¡¢Èþ°Õ¼±¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¡¢¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¹ÔÀ¯¤ÈÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥É·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
²ÅµÁ»ÔË¬ÌäÃÄ¤¬¡Ö¿À¸Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ー¡ÊKIITO¡Ë¡×¤ÇµÇ°»£±Æ
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢KIITO¤Î¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¶áÆ£·ò»Ë»á¤¬ÅÔ»ÔÁÏÂ¤¤È¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÂÁ©Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿À¸Í»Ô´ë²èÄ´À°¶É¤ÎÃæÌîÁ±Ê¸ÉôÄ¹¤Ï¡¢Ê¸²½¡¦Å¸¼¨Ê¬Ìî¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¨ÎÏ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ÅµÁ»ÔÊ¸²½¶É¤Î¼Õ°éÅ¯¡Ê¤·¤ã¤¤¤¯¤Æ¤Ä¡Ë¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤¬²ÅµÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹ñºÝÅªÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤â¸Æ±þ¤¹¤ë¡£²ÅµÁ»Ô¤Î³«ÉÜ¡¦·ú»Ô321¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡Ø320+1¡Ù¤Î¹ñºÝ²½¤ÎÊâ¤ß¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£