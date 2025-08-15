アイディアシステム＆いいもの商品

株式会社Ｉｎ-ｃｌｏｖｅｒ

株式会社In-clovrは世の中に無い・生産コストを度外視した商品開発行いう事を宣言し市場に送り出します。システム開発 サイトオーナーが手軽に運営できる複合プラットフォーム・画質とワンタッチ接続を重視したオンライン回線・店舗事業向け抽選機能付きディスプレー・アイディア寝具用品・他順次発表致します、今後とも（株）In-clovrの動向にご注視下さい。

【システム商品第一弾】

◆お客様がネットショップをもっと！楽しんでご利用頂く為、オンラインにエンターテインメント性を取り入れたネット ショッピングシステムです。 詳細説明/お問合せ (https://in-clover.com/luckybag/)

【アイディア商品第一弾】無かった！没入型コレクションケース。コレクターが待望した、ストレスフリーで壁面に飾れるコレクションケースが発売されました。

BE@RBRICK等をどのようにディスプレーするか？コレクターとしたら重要なポイントとなります。専用の棚や台に陳列すのが一般的！ルームによっては直置きや低い台座に置くのも"おしゃれ"です

いずれにしても！ケースは必需品！ほこりやコレクションの劣化を防ぐ為にもほとんどのコレクターは使用していますが。。。。？ あぁぁ 「ケースに入れると棚の中段に入らない陳列するも、数が限られてしまう！！ 壁に平板の棚を、取り付けたら壁に穴が。。。？ 壁にケースを取り付ける商品は売ってない。。。？ケースを加工して取り付けても”重さがあだになり落下”！。。悲惨！

そんな悩みを解決！！ 壁には画びょうでディスプレー！ガラス面は吸盤で装着！専用だから簡単ディスプレー装着 軽量設計・最大”2kｇ透明感のあるケースだから コレクションの満足感を堪能できるコレクター満足の必需品 価格もリーズナブル Amazonで購入できます。(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK4N29J8?ref=cm_sw_r_apin_dp_5SXMS94C2RXS1NXXR6AT&ref_=cm_sw_r_apin_dp_5SXMS94C2RXS1NXXR6AT&social_share=cm_sw_r_apin_dp_5SXMS94C2RXS1NXXR6AT&th=1&psc=1) 株式会社In-clover

ガラス面に飾る！吸盤を取付穴に装着（別売）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nlft5hKAqZE ]

ディスプレーはオリジナルセンス