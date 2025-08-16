【STPR】ゆたくん(すにすて)の誕生日を記念したバースデーグッズが本日8月16日(土)に登場！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、弊社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」(以下「すにすて」)の「ゆたくん」の誕生日(8月16日)を記念した「ゆたくん BIRTHDAY GOODS 2025」の販売を2025年8月16日(土)よりSTPR ONLINE STORE にて開始いたしました。

本日2025年8月16日(土)に誕生日を迎える、「すにすて」の水色担当「ゆたくん」のバースデーグッズが、STPR ONLINE STOREにて受注販売を開始しました。

今回のグッズは、誕生日を記念して特別に描き下ろされたイラストを使用しています。メンバーカラーである水色の花束を抱え、ピースサインをした「ゆたくん」らしい可愛さが詰まったデザインが特徴です。さらに、ミニキャラには推し活に励む姿が描かれており、「ゆたくん」のこだわりと個性が詰まったデザインになっています。

グッズのラインナップは、アクリルパネル、アクリルキーホルダー、缶バッジセット、アクリルスタンドの4アイテムです。また、これら全てがそろうコンプリートセットには、メッセージ入りブロマイドが特別に同封されます。

「ゆたくん」の誕生日を記念した、この時だけの特別なグッズをお見逃しなく！

■ゆたくん(すにすて)からリスナーの皆さまへ感謝のメッセージ

●コンプリートセット

価格：7,300円(税込)

―セット内容―

・アクリルパネル

・アクリルキーホルダー

・缶バッジセット

・アクリルスタンド

コンプリートセット限定

複製直筆メッセージ入りブロマイド

ブロマイドサイズ：L版(約8.9cm×12.7cm)

●アクリルパネル

価格：3,000円(税込)

サイズ：本体 A5サイズ(14.8cm×12cm)

●アクリルキーホルダー

価格：1,000円(税込)

サイズ：全長約7.5cm

※金属パーツ部分は含みません

●缶バッジセット

価格：1,200円(税込)

サイズ：直径5.4cm

●アクリルスタンド

価格：1,800円(税込)

サイズ：全体 (12cm×14cm)

組み立て時(全長13cm)

※画像はイメージです。実際のものとは若干異なる場合があります。



〈販売情報〉

受付期間：2025年8月16日(土)～9月7日(日)23:59まで

※完全受注販売につきご予約いただいたお客様は必ずご購入いただけます。

※再販はございません。

お届け時期：2025年11月上旬頃より順次発送予定

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.spr.com/collections/yutakun-birthday-2025

■ゆたくん (すにすて) Profile

2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」メンバー。水色担当。オタ活インフルエンサーとして、グッズ開封など推し活に関連した動画配信を中心に活動。同じ趣味を持つファンからの相談も親身に応じるなど、その親しみやすさも魅力。小動物のように愛らしい雰囲気を持つ一方で、努力を惜しまず前へ進み続けるひたむきな姿勢が、多くのファンを惹きつけている。

オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCKIqaE3KHSp2mjZ0D8cO1_w

公式X：https://x.com/utut_2525

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@utut_2525

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:utut_sub

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/