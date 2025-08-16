麻布テーラーが提案する、唯一無⼆の生地体験
メルボメンズウェアー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長:岡野真⼆）が運営するブランド「azabu tailor」は、2025年8月16 日（土）より、世界の名門生地ブランドに特注したファブリックを使用する「Exclusive Fabric Suit Collection」を、全国の麻布テーラー店舗にて発売いたします。
azabu tailorは、”Cool,Cozy,Classic”をコンセプトに、日本でいち早く明快なオーダーシステムを導入したファッションテーラーのパイオニア。体はもちろん、感性にもフィットするパーソナルオーダースーツを49,500 円から提供しています。
【コレクション概要】
本コレクションは、今、着たいスーツをテーマに、伝統を大切にしながらも時代性とファッション性を融合した、“麻布テーラーでしか仕立てられない”エクスクルーシブ生地セレクションです。上下セパレートでの着回しや、ニットとのコーディネートも視野に入れたスポーティで多用途なファブリックをご用意しました。
● azabu tailor × MARING & EVANS 「GANTON LONDON SHRUNK」
100% WOOL ／ 380g/m \99,000～
英国サヴィルロウの名門が愛する“ロンドンシュランク”仕上げ。
2/52番手の⽷を高密度で織り上げた、張り・弾力・光沢に優れる王道クラシック。
▶ポイント
表情豊かでニットとのコーディネートにも対応するスポーティファブリック
● azabu tailor × LORO PIANA 「AUSTRALIS SEMI MILLED」
100% WOOL（SUPER150's）／ 330g/m \154,000～
極細スーパー150's ウールを起⽑仕上げ。カシミヤのような柔らかさと軽さ、双⽷使いのフランネルでドレッシーな存在感を演出。
▶ポイント
高級感としなやかさを両立したフランネルの進化形
● azabu tailor × WILLIAM HALSTEAD 「WINTER MOHAIR」
95% WOOL, 5% MOHAIR ／ 335g/m \132,000～
モヘア混による自然な光沢とシワ回復力。炎による表面処理でクリーンな印象に。
▶ポイント
独特の光沢感が特徴。ドレス感あるウィンターモヘアブレンド
● azabu tailor × FRATELLI TALLIA DI DELFINO 「WINTER MOHAIR」
72% WOOL, 28% MOHAIR ／ 290g/m \132,000～
⾊気あるツイル素材。ウールの温かみとモヘアのドライ感をバランス良くブレンドした10マンス素材。
▶ポイント
⾊香と実用性を兼ね備えたミッドウェイトファブリック
● azabu tailor × DORMEUIL 「AMADEUS QUARTER MILLED」
100% WOOL ／ 300g/m \154,000～
通常のミルド工程を２段階に分けた“ダブルソフトミルド”仕上げ。しなやかでドレッシーなスポーツ感。
▶ポイント
ドレスにもスポーティにも着まわせる軽量ミルド素材
● azabu tailor × Cloth Ermenegildo Zegna 「LOOP」
100% WOOL ／ 260g/m \143,000～
ゼニアの余剰原⽑を使用したアップサイクル素材。柔らかく、サステナブルな未来志向ファブリック。
▶ポイント
ゼニアの品質と循環の思想が融合。柔らかく美しいドレープ性
【発売情報】
・ 発売日：2025年8月16日（土）
・ 販売店舗：麻布テーラー全店
・ 商品名：Exclusive Fabric Suit Collection
・ 価格帯：\99,000～\154,000（オーダー価格／税込）
・ 納期：約4週間 ※受注時期や状況によって、変動する場合がございます。