麻布テーラーが提案する、唯一無⼆の生地体験

メルボメンズウェアー株式会社

メルボメンズウェアー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長:岡野真⼆）が運営するブランド「azabu tailor」は、2025年8月16 日（土）より、世界の名門生地ブランドに特注したファブリックを使用する「Exclusive Fabric Suit Collection」を、全国の麻布テーラー店舗にて発売いたします。

azabu tailorは、”Cool,Cozy,Classic”をコンセプトに、日本でいち早く明快なオーダーシステムを導入したファッションテーラーのパイオニア。体はもちろん、感性にもフィットするパーソナルオーダースーツを49,500 円から提供しています。

【コレクション概要】

本コレクションは、今、着たいスーツをテーマに、伝統を大切にしながらも時代性とファッション性を融合した、“麻布テーラーでしか仕立てられない”エクスクルーシブ生地セレクションです。上下セパレートでの着回しや、ニットとのコーディネートも視野に入れたスポーティで多用途なファブリックをご用意しました。

● azabu tailor × MARING & EVANS 「GANTON LONDON SHRUNK」

100% WOOL ／ 380g/m \99,000～

英国サヴィルロウの名門が愛する“ロンドンシュランク”仕上げ。

2/52番手の⽷を高密度で織り上げた、張り・弾力・光沢に優れる王道クラシック。

▶ポイント

表情豊かでニットとのコーディネートにも対応するスポーティファブリック

● azabu tailor × LORO PIANA 「AUSTRALIS SEMI MILLED」

100% WOOL（SUPER150's）／ 330g/m \154,000～

極細スーパー150's ウールを起⽑仕上げ。カシミヤのような柔らかさと軽さ、双⽷使いのフランネルでドレッシーな存在感を演出。

▶ポイント

高級感としなやかさを両立したフランネルの進化形

● azabu tailor × WILLIAM HALSTEAD 「WINTER MOHAIR」

95% WOOL, 5% MOHAIR ／ 335g/m \132,000～

モヘア混による自然な光沢とシワ回復力。炎による表面処理でクリーンな印象に。

▶ポイント

独特の光沢感が特徴。ドレス感あるウィンターモヘアブレンド

● azabu tailor × FRATELLI TALLIA DI DELFINO 「WINTER MOHAIR」

72% WOOL, 28% MOHAIR ／ 290g/m \132,000～

⾊気あるツイル素材。ウールの温かみとモヘアのドライ感をバランス良くブレンドした10マンス素材。

▶ポイント

⾊香と実用性を兼ね備えたミッドウェイトファブリック

● azabu tailor × DORMEUIL 「AMADEUS QUARTER MILLED」

100% WOOL ／ 300g/m \154,000～

通常のミルド工程を２段階に分けた“ダブルソフトミルド”仕上げ。しなやかでドレッシーなスポーツ感。

▶ポイント

ドレスにもスポーティにも着まわせる軽量ミルド素材

● azabu tailor × Cloth Ermenegildo Zegna 「LOOP」

100% WOOL ／ 260g/m \143,000～

ゼニアの余剰原⽑を使用したアップサイクル素材。柔らかく、サステナブルな未来志向ファブリック。

▶ポイント

ゼニアの品質と循環の思想が融合。柔らかく美しいドレープ性

【発売情報】

・ 発売日：2025年8月16日（土）

・ 販売店舗：麻布テーラー全店

・ 商品名：Exclusive Fabric Suit Collection

・ 価格帯：\99,000～\154,000（オーダー価格／税込）

・ 納期：約4週間 ※受注時期や状況によって、変動する場合がございます。