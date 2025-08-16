西麻布「THE TOKYO」でプレミアム日本酒MINAKIの提供を開始

株式会社REBORN

株式会社REBORN（本社：東京都港区 代表取締役：皆木研二 以下「REBORN」）が運営するラグジュアリー日本酒ブランド「MINAKI」は、この度、2025年3月にオープンした大人の隠れ家ラウンジ「THE TOKYO」（東京・西麻布）での提供を開始いたしました。

提供開始を記念し、2025年9月10日（水）には「THE TOKYO」内に併設される寿司カウンター「2nd Edition Teruzushi Nishiazabu」にて、一夜限りの特別ペアリングディナーイベントを開催いたします。お席に限りがございますため、ご参加をご希望の方はお早めに以下の予約フォームよりお申し込みください。

お申込みフォーム：https://sgfm.jp/f/71e48562b2228eae6eba001cd0a41f08(https://sgfm.jp/f/71e48562b2228eae6eba001cd0a41f08)

世界が注目する「2nd Edition Teruzushi Nishiazabu」

「2nd Edition Teruzushi Nishiazabu」は、世界的に名高い北九州の名店「照寿司」がプロデュースする寿司バー。伝統と革新を融合させた唯一無二の鮨体験を提供し、その評判は国内外に広がっています。ニューヨークでのポップアップイベントやF1シンガポールGPのスカイラウンジなど、世界的な舞台でもその存在感を放ち続けています。

今回のイベントに限らず、MINAKIは今後も「2nd Edition Teruzushi Nishiazabu」でお楽しみいただけます。インバウンド客をはじめ、ナイトライフを求めて世界中から集まる人々が訪れる「THE TOKYO」だからこそ、日本酒MINAKIは海外の方にも直接その魅力をお届けできます。

今回のイベントでは、この唯一無二の空間で「照寿司」プロデュースによる至高の寿司と、日本酒MINAKIのペアリングをお楽しみいただけます。ラウンジ「THE TOKYO」が持つ洗練された雰囲気と、隠れ家のような特別感が、より一層贅沢なひとときを演出します。

当日提供されるMINAKI全3銘柄について

本イベントでは、MINAKIが誇る全3銘柄を贅沢にご用意いたします。それぞれの個性豊かな味わいが、2nd Edition Teruzushi Nishiazabuの繊細かつ力強い寿司と絶妙に調和します。

「極幻｜GOKUGEN」

MINAKIの代表作「極幻」は、果実のような香りと繊細な旨味が重なる純米大吟醸酒。柔らかな口当たりは食中酒に最適で料理を引き立てます。年間生産量は約2,000本。国内外の名店で高く評価されています。

原料米：兵庫県産山田錦100%

精米歩合：17%

内容量：720ml

価格：32,800円(税別・送料別)

https://minaki-sake.com/products/gokugen

「極幻｜FORMULA.2」

MINAKI の代表作「極幻」の新たな表現として誕生した「極幻 FORMULA.2」。雪どけ水のような透明感と上品な甘みに加え、しっかりとした酸が全体を引き締める、非常にバランスの取れた味わいが魅力です。

原料米：山形県産雪女神100%

精米歩合：29%

内容量：720ml

価格：22,800円(税別・送料別)

https://minaki-sake.com/products/gokugen_formula-2

「珀彗｜HAKUSUI」

伝統的な日本酒造りの工程に「瓶内二次発酵」と呼ばれる、シャンパーニュをつくるための技術を取り入れたドライスパークリング日本酒です。あえてドサージュ（補糖＝リキュールを加えること）という工程を行わないことで、糖度を抑え、まるでシャンパンのようなキレのある透き通る味わいを実現。

原料米：青森県産吟烏帽子100%

精米歩合：非公開

内容量：750ml

価格：27,800円(税別・送料別)

https://minaki-sake.com/products/hakusui

◆イベント詳細

日時：2025年9月10日（水） 19:00～21:00（18:50開場）

会場：2nd Edition Teruzushi Nishiazabu（東京都港区西麻布4-1-1 B1F）

料金：35,000円（税・サービス料込）

内容：

・一品料理 3～4品

・10貫握り

・出汁巻き卵

・MINAKI全3銘柄のペアリング

※仕入れに応じて内容に変更が生じます。

◆ご予約方法

お申し込みについては、以下よりお申し込みください。

お申し込み期限：2025年8月31日 (日) 23:59まで

https://sgfm.jp/f/71e48562b2228eae6eba001cd0a41f08

※本企画は抽選のお申し込みです。おひとり様につき応募が一回限りです。

※応募後のキャンセルはいたしかねます。

※当選発表はメールにてご連絡いたします。

“そのひとときを、巡らせる” MINAKI

MINAKIは、日本酒が人の記憶や感情に深く残る存在であることを信じ、味や香りだけでなく、体験全体を丁寧に設計するラグジュアリーブランドです。原料や製法の先にある「どんな余韻を届けたいか」から逆算し、唯一無二の存在感を追求。IWCを含む6つの国際品評会で受賞し、一流ホテルやミシュラン星付きレストランなど250店舗に採用されています。特別な瞬間にふさわしい品格と余韻を宿す存在として、日本酒の新たな可能性を切り拓いています。

・会員登録のご案内

MINAKIでは、会員様限定のイベントや限定販売など行っております。

会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。

https://minaki-sake.com/account/register

・会社概要

会社名：株式会社REBORN

代表取締役：皆木 研⼆

所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布3-2-43 西麻布3243ビル 5階

事業内容：日本酒ブランド「MINAKI」の運営

Instagram：https://www.instagram.com/minaki_sake

Facebook：https://www.facebook.com/minaki.sake/about

X：https://x.com/minaki_sake

Web：https://minaki-sake.com/