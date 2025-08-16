家族写真家 SOTA が写真館「Studio Root/B（ルートビー）」を大阪・高槻にOPEN

写真拡大 (全8枚)

株式会社World map

Studio Root/B

フォトグラファー SOTA（ソウタ／Instagram：@st_pixx） が代表を務める写真館 Studio Root/B（ルートビー） は、大阪府高槻市にて新規オープンいたします。まずはオープンの事実のみをお知らせし、サービス内容・料金・予約方法などの詳細は、追って発表いたします。



スタジオについて

名称：Studio Root/B（ルートビー）


Instagram：https://www.instagram.com/studio_rootb


Web：準備中（https://studio-rootb.com）


所在地：大阪府高槻市高槻町9-17 ２F-B


最寄り：JR「高槻」駅／阪急「高槻市」駅 徒歩4分


開業時期：2025年8月


代表：フォトグラファー SOTA


（Instagram：https://www.instagram.com/st_pixx）


代表プロフィール

フォトグラファー SOTA

1990年　静岡県浜松市出身


　大阪府を拠点に全国的に活動中


2013年　Jリーグ公式カメラマンとしてキャリアスタート


2017年　ブライダル撮影・店舗PRなどを主軸に切り替え独立


写真・動画のビジュアル制作を行なっている。



人の熱意は人の心を動かします。


物語や感情を残すツールとして、写真や映像には大きな力があり


それを通して感動や好奇心、


未来への希望を生み出すことができると信じています。


目の前の人々に喜んで欲しい一心で培ってきた知識と技術を持って


あなたのお役に立つために夢中になって向き合います。



受賞歴


ゼクシィフォトアワード 優秀賞（2020／2021）


Hawaii PhotoAward 2020 グランプリ／デルタ航空賞（主催：Hawaii Lifestyle Club）


第66回 Nikonフォトコンテスト U-31特別賞／ネイチャー部門 準特選、第68回 同コンテスト カラー部門 入選


企業・ウェディング等での撮影実績多数（国内外1,000件超の実績として外部紹介あり）


Instagramフォロワー：約1.2万人（@st_pixx）











今後の発表予定

第2報：グローバルシャッター搭載カメラの導入


第3報：動物撮影×アート作品



本件に関するお問い合わせ

Studio Root/B　PR担当 Atsuko
Instagram DMからお気軽にどうぞ