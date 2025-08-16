【Spick ＆ Span / Lilas】NEWoMan TAKANAWA｜GRAND OPENING 2025.9.12

株式会社ベイクルーズ

2025年9月12日(金)、ニュウマン高輪オープンを記念し、

ニュウマン高輪店限定アイテムの発売やイベント開催、

お買上げのお客様に先着順にてノベルティもご用意しております。

Spick & Span / Lilasともに、ルミネ最大規模の新店舗オープンにぜひご期待ください。

Spick & Span / Lilas NEWoMan TAKANAWA

オープン日：2025年9月12日(金)

住所：東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 South 4F

JR「高輪ゲートウェイ駅」改札より徒歩1分、都営浅草線・京急本線「泉岳寺駅」A2出口より徒歩3分

ー Spick ＆ Span ー

PIENI POP UP

2025年9月12日(金)より、バッグブランドPIENI(ピエニ)のPOP UPを

ニュウマン高輪店限定で開催いたします。

PIENIの人気アイテムや、今シーズンの新作アイテムはもちろん、レタリングカリグラファー 本 秀也氏が1点1点手描きで仕上げたロゴ入りのバッグやウォレットも数量限定で販売いたします。ロゴ入りのアイテムは、ロゴの配色にもこだわった、全て1点物のアイテムです。本 秀也 ｜ Hideya MOTO東京を拠点に、文字デザインやイベントでのライブ実演を手がける。国内外のラグジュアリーブランドや著名企業とのコラボレーション多数。PIENI ｜ピエニ2018年スタート。馬具屋出身のバッグブランド。「PIENI」はフィンランド語で「小さい」を意味し、全ての工程、縫製回数、ミニマルなサイズデザインで表現しています。「素材の良さ」を最小限の構成で最大限に表現するものづくりをし、必須なのは立体的に「技術」を表現すること。NOVELTY PRESENT

Spick & Spanにて、\28,600(税込)以上お買上げのお客様に、ノベルティとしてオリジナルミニポーチ&パスケースセットをプレゼントいたします。

ー Lilas ー

パスケースは、Spick & Span / Lilas ニュウマン高輪店のビジュアルでもカリグラフィーを手がけた、レタリングカリグラファー 本 秀也氏が描いた、Spick & Spanのロゴ入り。※なくなり終了次第いたします。

SPECIAL LIMITED JEWELRY

"encounter" Lilas x Canna Oshiro

高輪店限定！一点物ジュエリー発売日本でも希少な女性宝石研磨士・大城かん奈さんがカットを施したルースを使用し、唯一無二の一点物ジュエリーに仕立てました。手磨りの技術に定評があり、多くのファンを持つ大城さんの手による宝石は、ひとつひとつが異なる輝きを放ちます。どんなジュエリーが生まれるのか・・その出会いを、ぜひお楽しみに。高輪店OPENに合わせて、Lilas全店およびオンラインストアにて、特別なジュエリーを展開！女性宝石研磨士・大城かん奈さんの代表作のひとつである「クラッシュクォーツ」を使用し、ネックレスとピアスに仕立てました。繊細な輝きと力強い存在感を併せ持つクラッシュクォーツが、日常に特別なきらめきを添えてくれます。大城さんの手によって丁寧にカットされた宝石は、ひとつひとつが異なる表情を持ち、まさに“出会い”を楽しめるジュエリー。心を動かす一品との出会いを、ぜひ店頭やオンラインでお楽しみください。

Nature’s Gift, Artisan’s Touch 自然が育んだ宝石、職人が磨いた芸術特集もご覧ください :https://baycrews.jp/feature/detail/16206

掲載アイテム以外にも、限定アイテムを多数ご用意しております。

ぜひ、Spick & Span / Lilas ニュウマン高輪店へお越しくださいませ。

INSTAGRAM LIVE

オープン前日の2025年9月11日(木)19:00～インスタライブを配信いたします。

Spick & Span / Lilasの店内の様子や、限定アイテムをご紹介します。

ぜひご覧くださいませ。



配信アカウント：Spick & Span 公式Instagram (@spickandspan_jp)

Spick & Span 公式Instagram(https://www.instagram.com/spickandspan_jp/)

Lilas 公式Instagram(https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/)

【株式会社ベイクルーズ】

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：窪田 祐 取締役 CEO ：杉村 茂

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP： http://www.baycrews.co.jp/