【Spick ＆ Span / Lilas】NEWoMan TAKANAWA｜GRAND OPENING 2025.9.12
2025年9月12日(金)、ニュウマン高輪オープンを記念し、
ニュウマン高輪店限定アイテムの発売やイベント開催、
お買上げのお客様に先着順にてノベルティもご用意しております。
Spick & Span / Lilasともに、ルミネ最大規模の新店舗オープンにぜひご期待ください。
Spick & Span / Lilas NEWoMan TAKANAWA
オープン日：2025年9月12日(金)
住所：東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 South 4F
JR「高輪ゲートウェイ駅」改札より徒歩1分、都営浅草線・京急本線「泉岳寺駅」A2出口より徒歩3分
ー Spick ＆ Span ー
PIENI POP UP
2025年9月12日(金)より、バッグブランドPIENI(ピエニ)のPOP UPを
ニュウマン高輪店限定で開催いたします。
PIENIの人気アイテムや、今シーズンの新作アイテムはもちろん、
レタリングカリグラファー 本 秀也氏が1点1点手描きで仕上げた
ロゴ入りのバッグやウォレットも数量限定で販売いたします。
ロゴ入りのアイテムは、ロゴの配色にもこだわった、全て1点物のアイテムです。
本 秀也 ｜ Hideya MOTO
東京を拠点に、文字デザインやイベントでのライブ実演を手がける。
国内外のラグジュアリーブランドや著名企業とのコラボレーション多数。
PIENI ｜ピエニ
2018年スタート。馬具屋出身のバッグブランド。
「PIENI」はフィンランド語で「小さい」を意味し、全ての工程、縫製回数、ミニマルなサイズデザインで表現しています。
「素材の良さ」を最小限の構成で最大限に表現するものづくりをし、必須なのは立体的に「技術」を表現すること。
NOVELTY PRESENT
Spick & Spanにて、\28,600(税込)以上お買上げのお客様に、ノベルティとしてオリジナルミニポーチ&パスケースセットをプレゼントいたします。
パスケースは、Spick & Span / Lilas ニュウマン高輪店のビジュアルでもカリグラフィーを手がけた、レタリングカリグラファー 本 秀也氏が描いた、Spick & Spanのロゴ入り。※なくなり終了次第いたします。
ー Lilas ー
SPECIAL LIMITED JEWELRY
"encounter" Lilas x Canna Oshiro
高輪店限定！一点物ジュエリー発売
日本でも希少な女性宝石研磨士・大城かん奈さんがカットを施したルースを使用し、唯一無二の一点物ジュエリーに仕立てました。手磨りの技術に定評があり、多くのファンを持つ大城さんの手による宝石は、ひとつひとつが異なる輝きを放ちます。
どんなジュエリーが生まれるのか・・その出会いを、ぜひお楽しみに。
高輪店OPENに合わせて、Lilas全店およびオンラインストアにて、特別なジュエリーを展開！
女性宝石研磨士・大城かん奈さんの代表作のひとつである「クラッシュクォーツ」を使用し、ネックレスとピアスに仕立てました。繊細な輝きと力強い存在感を併せ持つクラッシュクォーツが、日常に特別なきらめきを添えてくれます。
大城さんの手によって丁寧にカットされた宝石は、ひとつひとつが異なる表情を持ち、まさに“出会い”を楽しめるジュエリー。
心を動かす一品との出会いを、ぜひ店頭やオンラインでお楽しみください。
Nature’s Gift, Artisan’s Touch 自然が育んだ宝石、職人が磨いた芸術
特集もご覧ください :
https://baycrews.jp/feature/detail/16206
掲載アイテム以外にも、限定アイテムを多数ご用意しております。
ぜひ、Spick & Span / Lilas ニュウマン高輪店へお越しくださいませ。
INSTAGRAM LIVE
オープン前日の2025年9月11日(木)19:00～インスタライブを配信いたします。
Spick & Span / Lilasの店内の様子や、限定アイテムをご紹介します。
ぜひご覧くださいませ。
配信アカウント：Spick & Span 公式Instagram (@spickandspan_jp)
Spick & Span 公式Instagram(https://www.instagram.com/spickandspan_jp/)
Lilas 公式Instagram(https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/)
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐 取締役 CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、
株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP： http://www.baycrews.co.jp/