電撃大賞作家・榛名丼が描く″静岡″が舞台の物語たち！アニメ化決定『レプリカだって、恋をする。』新刊と、新作『義妹５人いる』が発売中。地元で広告展開も！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫より、作家・榛名丼の小説2作品『レプリカだって、恋をする。５ Side:Original』と『義妹５人いる』が2025年8月8日（金）より発売中です。

第29回電撃小説大賞《大賞》受賞作である『レプリカだって、恋をする。』は、静岡市用宗が舞台の青春物語で、TVアニメ化が決定している。

また同著者の最新作『義妹５人いる』は、静岡市草薙が舞台として描かれるラブコメディです。

2作品の発売を記念して、地元静岡での広告も展開中です。

書誌情報

『レプリカだって、恋をする。５ Side:Original』

著者：榛名丼 イラスト：raemz

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

発売日：2025年8月8日（金）

定価：880円（本体800円+税）

ISBN：9784049159080

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/replica/322405000437.html

ナオのいない一年間。素直が過ごした春夏秋冬――。

「私、素直の中に戻るよ」

そうしてナオはいなくなり、私ひとりだけが残された。やりたくないことを〈レプリカ〉に押し付けて逃げてきた、〈オリジナル〉の私が。

ナオみたいに上手にやりたいのに、学校生活はうまくいかないことばかりで空回りしてしまう。

そんな中、アキと、真田と、佐藤と、りっちゃんと、そして吉井と関わっていくうちに、少しずつ変わっていく自分に気づいて――。

「私はもう、大丈夫」

素直がこの言葉に至るまでの日々を描く、第５巻。

『義妹５人いる』

著者：榛名丼 イラスト：むにんしき

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

発売日：2025年8月8日（金）

定価：792円 （本体720円＋税）

ISBN：9784049165364

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/322503000367.html

ひとつ屋根の下、５人の義妹と紡ぐ青春グラフィティ！

高校二年生の宮永陸都はこの春、義妹ができた。それも……五人!?

しかし長女の地夏は大の男嫌いで、「私の妹たちに近づくな」と脅された！

心優しい次女の水緒とはこっそり距離を縮めていくも、ギャルの三女・火鈴には寝込みを襲われるし、四女・風香はお嬢様に見えて素のキャラとのギャップが凄いし、五女の空音は甘えん坊だし……。

突然始まった同居生活は、とにかく波乱でいっぱい！

そんな中、陸都は頑なに独りで妹たちを守ろうとする地夏の思いを知り――決意する。

「共同戦線を張ろう。お前と、俺による、妹たちを守る共同戦線だ」

ひとつ屋根の下で暮らしはじめた俺たちの青春ラブコメ、開幕！

「榛名丼先生 新刊・新作発売記念フェア」も開催中！

『レプリカだって、恋をする。５ Side:Original』と『義妹５人いる』の発売を記念して、2作品のコラボSS（ショートストーリー）リーフレットがもらえるフェアも開催中です。

さらに、静岡エリア限定の特典として特製しおりをプレゼントいたします。

※配布開始時期・配布方法は店舗によって異なります。

※特典は数量に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※書店様の状況により、特典を入手いただけない場合がございます。予めご了承ください。

▼対象書籍

・電撃文庫『レプリカだって、恋をする。』シリーズ１～５巻

・電撃文庫『義妹５人いる』

▼開催書店リスト

https://dengekibunko.jp/blog/fair/entry-46192.html

▼特典内容

榛名丼書き下ろしコラボSSリーフレット

電撃文庫『レプリカだって、恋をする。』シリーズ１～５巻を1冊お買い上げにつき、書き下ろしコラボSSリーフレット『あなたの回し蹴り』を1枚プレゼント！

電撃文庫『義妹５人いる』を１冊ご購入につき、書き下ろしコラボSSリーフレット『あなたのドッペルゲンガー』を1枚プレゼント！

『あなたの回し蹴り』はナオとアキが『義妹５人いる』ヒロインの地夏と出会うお話、『あなたのドッペルゲンガー』は『義妹５人いる』の主人公の陸都と地夏が素直に出会うお話です。

静岡エリア限定しおり

電撃文庫『レプリカだって、恋をする。』シリーズ１～５巻を1冊お買い上げにつき１枚『レプリカだって、恋をする。』特製しおりを、電撃文庫『義妹５人いる』を１冊ご購入につき１枚『義妹５人いる』特製しおりをプレゼント！

地元静岡で交通広告を展開中！

■駅サイネージ広告

場所：静岡鉄道（新静岡駅・草薙駅・新清水駅）

期間：2025年8月4日～8月31日（7時～22時）

※撮影の際は周囲の安全にご配慮ください

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

※お問い合わせはKADOKAWAカスタマーサポートまで

https://kdq.jp/kdbook

■駅ポスター広告

場所：静岡鉄道 草薙駅（下りホーム手摺り）

期間：2025年8月16日～8月22日

※撮影の際は周囲の安全にご配慮ください

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

※お問い合わせはKADOKAWAカスタマーサポートまで

https://kdq.jp/kdbook

電撃文庫とは

1993年6月創刊の文庫レーベル。 電撃文庫ではこれまで、 ファンタジー、 SF、 ミステリー、 ラブコメなど、 ジャンルを問わないオリジナルなエンターテインメント作品を刊行してまいりました。

現在活躍中の人気作家の多くは、 創刊と同年にスタートした小説・イラストの新人登竜門「電撃大賞」より誕生しています。 アニメ、 コミック、 実写映画、 ゲーム、 音楽、 イベントなど、さまざまなメディアミックスも展開。「電撃文庫」は幅広い層の方々に楽しんでいただいております。

毎月10日頃発売。

