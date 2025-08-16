【北海道洞爺湖温泉/ザレイクビューTOYA乃の風リゾート】期間限定カフェドリンク「常夏パインジュース」が新登場！！
野口観光マネジメント株式会社
洞爺湖温泉、ザ レイクビューTOYA乃の風リゾートでは、
7月からカフェ「ガトー・ド・ボヌール」にて限定オリジナルドリンク「常夏パインジュース」を販売中です。
北海道・伊達の濃厚な牛乳を使った牛乳を使ったスムージーに上にはぷるんっと甘酸っぱいパインゼリーをトッピング！口に入れた瞬間、南国気分にトリップしますよ。
食感の違いも楽しめる、ちょっぴり贅沢な夏のご褒美です。
イートイン\713(税込)
テイクアウト\700(税込)
提供機関：7月～8月末予定
■公式ホームページはこちら
＞＞https://nonokaze-resort.com/
皆様のご予約とご来館を心よりお待ち申し上げております。
【お問い合わせ先】
ザレイクビューTOYA乃の風リゾート
住所：〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1
電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)
公式ウェブサイト：https://nonokaze-resort.com/