京都・六角町で全国の着物ファンが集う「KIMONOLOGY 2025」開催決定

株式会社元禾

2025年9月1日（月）～9月7日（日）、京都・中京区の町家文化サロン「mononoma」にて、老舗着物工房3社が集うイベント「KIMONOLOGY 2025」を開催します。会期中は昼間の展示・カフェ営業、夜の文化交流バー、職人とのトークイベントなど、着物の魅力を五感で味わう特別な時間を提供します。

開催概要

イベント名：KIMONOLOGY 2025

開催期間：2025年9月1日（月）～9月7日（日）

会場：mononoma(https://mononoma.jp/)（京都市中京区新町通六角下る六角町368-1）

アクセス：地下鉄「烏丸御池駅」徒歩6分

主催：mononoma

公式サイト：イベント特設ページ(https://warm-fox-30rvrc.mystrikingly.com/)

OKANO藤井絞志ま亀

老舗工房の作品展示と販売

OKANO(https://okano1897.jp/)（1897年創業・博多織）：「網代」「切子」など代表作を展示

藤井絞(https://fujiishibori.jp/)（1915年創業・京鹿の子絞）：「雪花絞り」「はごろ木綿」ほか多彩な素材

志ま亀(http://www.shimakame.co.jp/)（1810年創業・江戸染色）古典美を生かした図案と着物（9/6・7限定出展）



職人との交流が叶う夜のKIMONO BAR



カジュアルバー（予約不要）

18:00～21:00（出入り自由）

予約不要・ドリンク注文制（目安3,000円）

ナビゲーター：OKANO五代目岡野博一

和酒やクラフトカクテルを楽しむ交流空間



プレミアムバー（各日定員15名・事前予約制・軽食＋飲み放題付き）

18:00～20:00

事前予約制・参加費5,000円（軽食＋飲み放題）

各日、職人やゲストがテーマ別トークを実施

ナビゲーター：OKANO五代目岡野博一

定員15名

9月1日（月） 18:00～20:00

指首 太志 OKANO アークヒルズ店 店長 博多織の意外性→予約(https://peatix.com/event/4529726/view?fbclid=IwY2xjawMFgZBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJcVpBQ2M0MGNMQ3NjREJ0AR5rSMRa4C8qdP0HzqCo_dEme-wemqjE3GnWPSSeNgJ01-2ge7-ntxtkfxNZCA_aem_dXzE-dzHmThdmIXR5O7pzA)

9月2日（火） 18:00～20:00

藤井 浩一 藤井絞 当主 絞の着物の楽しみ方→予約(https://peatix.com/event/4529757/view?fbclid=IwY2xjawMFghhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJcVpBQ2M0MGNMQ3NjREJ0AR4_jWkgWBQ2MMBzKBa_Qjaxb3LCgVnPKy0jG0bWN7Sd4LrEEtQ8zdXNNhGi0g_aem_1dqLVJFjjW0X1E7rX6NP8A)

9月5日（金） 18:00～20:00

三宅 てる乃 着物研究家 あなたにとっての着物とは？→予約(https://peatix.com/event/4530173/view?fbclid=IwY2xjawMFgkNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJcVpBQ2M0MGNMQ3NjREJ0AR59adKiXXGlxVebv5qemgGEXl67uI9VgZcelwOBxutCQ34Wsf0BcdpEyaKCAg_aem_S-Oe1xOoaWJyFjse0OV7fA)

9月6日（土） 18:00～20:00

白瀧 佐太郎 & 志ま亀八代目 店主 志ま亀（江戸染色） 老舗のものづくりとは？ →予約(https://peatix.com/event/4530225/view?fbclid=IwY2xjawMFgm5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJcVpBQ2M0MGNMQ3NjREJ0AR6r6U0N47Vf7BQ_ysq-YriibWJJlaNxa5mOhvZSv5YuQ3XqktpM4W9gJc7bPA_aem_zoVoAflLRQX4r1mhIXLG1Q)

9月7日（日） 18:00～20:00

伊藤 純子 OKANO アークヒルズ店 スタッフ 博多織のコーディネート →予約(https://peatix.com/event/4530234/view?fbclid=IwY2xjawMFgpRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJcVpBQ2M0MGNMQ3NjREJ0AR5fM7-3k3-7eIreypS76iCuthnMAldkHYakAZnAApxXCHPrJHRDxNGMYGsssQ_aem_tQg2-nnDLlDgonGy25hSSQ)

ナビゲーター：OKANO五代目岡野博一

期間中毎日参加

昼はカフェ営業:7月１日ー７日

11:00～18:00

展示・販売・喫茶（目安1,000円～）

抹茶、抹茶ラテ、クラフトビール

京のくずあそび：500円

着物での来場歓迎（洋装も可）

京のくずあそび





来場特典

ウェルカムドリンク1杯無料（全ての来場者）

イベント限定セールの実施（非公開商品の特別販売）



プレミアムバー予約申込方法

Peatixより申込(https://warm-fox-30rvrc.mystrikingly.com/)（先着順）

※その他のイベントは事前申込の必要はありません。



問い合わせ先：

OKANO（担当：イベント事務局）

TEL：092-952-3986

MAIL：business@okano1897.jp

