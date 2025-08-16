【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】当館1室限定のスイートルームは3名以上のご利用時は早期割プランがお得です！
野口観光マネジメント株式会社
801 展望風呂イメージ
60日前までのご予約で、通常価格より5％お得にご利用頂けます。
お部屋は1室だけの特別スイートルーム約100平米。
リビング・和室 イメージ
洋室 イメージ
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
＜ 60日前早期割引プラン ＞
当プランは1室3名様以上のご利用プランです。
大人3名様以上または、大人2名様と小学生または寝具・食事ありのお子様1名様以上でご予約いただけます。
中央の広々とした空間に、足をのばして寛げる温泉かけ流しの浴室をしつらえました。
ぜひこの機会にご予約くださいませ。ご予約はこちらから。
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18473466(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18473466)
（宿泊人数は3名以上をご選択くださいませ）